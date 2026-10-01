“프로그램 이용해 가상자산 시세조종”…7억원 챙긴 30대 구속기소

자동매매 프로그램(API)을 이용해 가상자산 시세를 조종하고 7억여원의 부당이득을 챙긴 30대 남성이 재판에 넘겨졌다.

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서울남부지검 가상자산범죄합동수사부(부장검사 김용제)는 가상자산이용자 보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 전날 구속기소했다고 1일 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 API를 활용해 11개 가상자산에 비정상적인 주문을 반복적으로 제출하는 방식으로 시세를 조종해 7억여원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.

API는 투자자가 사전에 설정한 조건에 따라 주문을 자동으로 내는 데 활용되는 프로그램이다. 검찰은 A씨가 이를 이용해 대량의 이상 주문을 내며 가상자산 가격과 거래량에 영향을 준 것으로 보고 있다.

수사는 지난해 12월 금융위원회의 고발로 시작됐다. 검찰은 A씨가 API를 통해 제출한 주문 내역과 당시 가상자산 거래량·가격 변동을 실시간으로 대조·분석해 해당 주문이 실제 시세에 미친 영향을 확인했다.

검찰은 “가상자산 시장의 공정한 거래질서를 훼손하는 시장교란 사범에 대해 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다.

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