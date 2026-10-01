강상희 한국전기연구원 신임 원장 취임…“국가 전력 정책 핵심 싱크탱크 도약”

국내 유일의 전기 전문 국책연구기관인 한국전기연구원(KERI)이 제16대 강상희(사진) 신임 원장을 맞아 ‘국가 전력 정책 핵심 싱크탱크’로의 도약을 선언했다.

한국전기연구원은 1일 경남 창원 본원 대강당에서 강상희 신임 원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

강 원장은 취임사를 통해 “에너지 대전환과 전력 수급 격동의 시대에 전기연구원이 객관적이고 신뢰받는 제3의 전문 연구기관으로서 기술과 전력 정책의 중심에 굳건히 서야 한다”고 말했다.

강 원장의 임기는 2029년 9월28일까지로, 3년이다.

강 원장은 30여년 간 전력시스템 보호 및 자동화 분야를 연구해 온 국내 학계의 대표적 권위자다.

1981년 서울대학교 전기공학과에 입학해 학사와 석사, 박사 학위를 모두 취득한 뒤 1994년부터 명지대학교 교수로 임용돼 후학 양성과 학술 연구에 매진해 왔다.

과학기술정보통신부 우수연구센터(ERC) 부센터장, 한국전력공사 에너지거점대학 클러스터 사업 책임자 등을 역임하며 대형 국책 프로젝트를 성공적으로 이끌어내는 등 탁월한 기획 능력과 산·학·연 네트워크를 입증해 왔다.

강 원장은 이날 기관의 성장과 혁신을 이끌 3대 핵심 목표로 △잘해야만 하는 일 △잘할 수 있는 일 △더 잘해야 할 일을 제시했다.

우선 ‘잘해야만 하는 일’로 국가 전력망 통합분석 플랫폼 고도화 등 전력 정책 지원 기능 강화를 꼽았다.

이어 ‘잘할 수 있는 일’로는 디지털 전환(DX)과 인공지능 전환(AX)을 활용한 지능형 전력망 혁신, 전기의료기기·전력반도체·전기모빌리티·이차전지 등 핵심 전략기술 확보, 주요국과의 국제협력 연구 확대를 내세웠다.

‘더 잘해야 할 일’로는 8기가볼트암페어(GVA)급 대전력 시험 인프라 확충과 부서 간 협업 시너지 극대화를 강조했다.

연구 환경 개편과 조직 문화 혁신에 대한 구상도 명확히 밝혔다.

최근 시행된 연구과제중심제도(PBS) 폐지와 공통행정 전문화에 대해 “소극적 연구 참여를 막고 연구원들이 본연의 업무에 몰입할 수 있는 훌륭한 기회”라고 평가했다.

이에 따라 자율성과 공정한 평가 체계를 바탕으로 우수 연구의 지속성을 보장하겠다고 다짐했다.

아울러 창원 본원을 비롯해 안산, 의왕, 전남광주 등 3개 지역조직이 각각의 특성을 살린 ‘지산학(地産學) 협력 플랫폼’을 구축해 동반 성장하도록 지원할 계획이다.

수평적 의사결정 구조를 정착시키고 노동조합을 ‘함께 배를 젓는 진정한 동반자’로 삼아 노사 화합 문화를 조성하겠다는 의지도 밝혔다.

강 원장은 “32년간 명지대에 재직하며 애정 어린 시선으로 전기연구원의 발전을 지켜봐 왔다”며 “학계와 산업계에서 쌓은 네트워크를 발휘해 우리 기술이 세계를 선도할 수 있도록 원장이 먼저 현장에서 뛰겠다”고 포부를 밝혔다.

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