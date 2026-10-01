트럼프 "李대통령과 뉴욕서 2000억$ 대미투자 개시 합의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업을 포함한 한국의 2000억 달러(약 271조4000억원) 규모 대(對)미국 투자 개시를 이재명 대통령과 합의했다는 취지의 입장을 밝혔다.

이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령.

트럼프 대통령은 지난달 30일(현지 시간) 한국 대미 투자 발표를 마친 뒤 소셜미디어 트루스소셜에 "뉴욕에서 이 대통령을 만나 미국에 2000억 달러 신규 투자를 시작하기로 합의했다"고 적었다.

트럼프 대통령은 이어 "우리는 지난해 이 대통령과 체결한 3500억 달러 규모의 한미 전략적 무역·투자 협정에 따라 국내 전역에 미국의 에너지와 전력을 건설할 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령이 언급한 뉴욕 회동은 지난달 22일 유엔총회를 계기로 열린 한미 정상회담을 가리키는 것으로 보인다.

백악관은 회담 종료 후 뉴시스에 "트럼프 대통령과 이 대통령은 '조선 협력' 등 여러 주제에 대해 논의했다"고 밝혀왔는데, 트럼프 대통령 이날 게시물은 당시 백악관 설명과도 결이 다르다.

한미가 지난해 11월 합의한 대미투자 3500억 달러는 조선 협력 1500억 달러와 전략적 투자 2000억 달러로 구성되는데, 이날 언급된 2000억 달러는 조선 협력이 아닌 후자에 해당하기 때문이다.

다만 "이 대통령을 만나 2000억 달러 신규 투자를 시작하기로 합의했다(agreed to launch)"는 표현이 알래스카 LNG 사업 등 각 항목에 대한 동의를 포함하는 의미인지는 불분명하다.

그러나 양국간 합의는 마무리됐다는 입장을 명확히 했다. 그는 "미국과 한국은 500억 달러 규모의 알래스카 LNG 프로젝트를 함께 추진하기로 합의했다(agreed to commence working together)"고 적시했다.

한편 한국 입장은 다르다. 정부는 223억 달러 규모 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소를 제1호 전략투자 사업으로 확정했고, 아울러 미국 내 대형 원전 8기 건설도 추진하기로 했다.

그러나 알래스카 LNG 파이프라인 사업에 대해서는 상업적 합리성과 국내법상 요건 충족을 전제로 검토에 착수하는 단계다. 이 대통령은 "알래스카 LNG 사업은 상업성이 확인되고 대한민국의 법 절차에 부합하는 것을 전제 조건으로 '워킹(실무작업)'에 착수하기로 했다"고 밝혔다.

미국 상무부가 이날 발표한 팩트시트(설명자료) 역시 "미국과 한국은 전략적 투자 양해각서(MOU)에 따른 상업적 합리성과 적용 가능한 모든 국내법상 요건을 충족하는 것을 전제로 알래스카 LNG 사업에 대한 작업에 착수하기로 합의했다"는 수준으로, 트럼프 대통령 주장과는 차이가 있다.

<뉴시스>

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