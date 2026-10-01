성수석 이천시장, ‘현장 행정’ 결실… 아파트 오수 갈등 풀고 도자 판로 개척

성수석 경기 이천시장이 현장 중심의 적극 행정을 토대로 장기 민원을 해결하고 특산물 판로 확대에 나서는 등 성과를 내고 있다.

성수석 이천시장이 공동주택 하자 분쟁 해결을 위해 열린 간담회에서 발언하고 있다. 이천시 제공

이천시는 장기간 해결되지 못했던 부발읍 신원리의 한 아파트 단지 오수처리시설 문제를 사업주체와의 협의를 거쳐 공공하수처리시설 직접 연결(직관로 공사) 방식으로 해결하기로 했다고 1일 밝혔다. 해당 단지는 자체 오수처리시설에 외부 오수가 지속해서 유입되면서 가동에 차질을 빚었다. 이로 인해 미처리 오수 방류로 인근 주민과 농가가 악취 등 극심한 불편을 겪어왔다.

하자 원인과 비용 부담을 두고 입주자대표회의와 사업주체 간 이견이 팽팽했으나, 성 시장이 최근 현장을 찾아 고충을 청취한 뒤 간담회를 주재하며 타협점을 끌어냈다. 직관로 공사가 완료되면 단지 내 악취 해소는 물론 주변 지역의 생활환경도 개선될 전망이다.

성수석 이천시장이 지난달 29일 롯데백화점 동탄점에서 열린 ‘이천 세라믹웨이브 2026’ 행사장을 찾아 기념촬영을 하고 있다. 이천시 제공

아울러 성 시장은 지난달 29일 롯데백화점 동탄점에서 열린 ‘이천 세라믹웨이브 2026’ 팝업스토어 현장을 방문해 이천 도자기의 우수성을 홍보하고 판로 개척에 힘을 보탰다. 이번 행사는 지역 도예작가 10명이 참여해 대형 유통공간에서 소비자와 만나는 상생 모델로 주목받았다.

성 시장은 “시민이 체감하는 현장 행정으로 오랜 고충을 해소하고, 이천의 우수한 도자기가 더 많은 소비자에게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지