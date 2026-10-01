이기대 앞바다서 심정지 남성 발견…해경 구조해 병원 이송

부산 남구 이기대 앞바다에서 30대로 추정되는 남성이 심정지 상태로 발견돼 해경에 구조됐다.

부산해양경찰서는 1일 오전 8시52분쯤 남구 이기대 치마바위 앞 해상에서 사람이 물에 떠 있다는 신고를 접수하고 구조세력을 현장에 급파해 A씨를 구조해 119구급대에 인계했다고 밝혔다.

해경이 부산 남구 이기대 앞바다에서 심정지 상태의 남성을 구조해 병원으로 이송하고 있다. 부산해양경찰서 제공

신고를 접수한 해경은 연안구조정과 중앙해양특수구조단(중특단) 등 구조세력을 현장으로 보내는 한편 인근 어선에도 구조를 요청했다.

중특단 구조대원들이 오전 9시5분쯤 현장에 도착했을 당시 A씨는 인근을 지나던 어선 관계자에 의해 물에 떠내려가지 않도록 붙잡혀 있었다. 구조대원이 곧바로 바다에 뛰어들어 A씨를 구조했으며, 당시 A씨는 의식과 호흡이 없었고 머리 부위에 출혈이 있는 상태였다.

해경은 A씨를 구조정에 태워 부두로 이동한 뒤 심폐소생술을 실시하면서 대기 중이던 119구급대에 인계했다. A씨는 인근 병원으로 이송됐으나 중태인 것으로 알려졌다.

해경 관계자는 “구조 당시 A씨가 바람막이와 바지만 착용하고 있었으며 소지품이 없어 신원 확인에 어려움을 겪고 있다”고 말했다.

해경은 A씨의 신원을 확인하는 한편 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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