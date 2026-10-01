李대통령 “DMZ 부상 장병 생각하면 마음 아파”… 남북 긴장 완화 조치 의지

이재명 대통령은 제78주년 국군의날인 1일 “얼마 전 비무장지대(DMZ)에서 불의의 사고로 부상을 당하신 우리 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다”고 말했다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 충남 계룡대 활주로에서 열린 국군의날 기념식 기념사에서 “우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한 번 생각하게 된다”며 이같이 밝혔다. 서부전선 DMZ 지뢰 폭발 사고에 대해 언급한 것이다. 이 대통령은 “빠른 쾌유를 빌며, 가족들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 말했다. 지뢰 사고와 관련해 따로 북한을 언급하진 않았다.

이 대통령은 “싸워 이기는 것도 중요하지만 싸우지 않고 이기는 것이 더 중요하고, 그보다 더 확실한 안보는 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것”이라며 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치는 일관되게 이어나가겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “남과 북은 한반도의 평화를 위해 ‘함께 이기는 길’을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다”며 “신뢰는 한 번의 말로 만들어지지 않는다. 말과 행동이 일치할 때 비로소 조금씩 조금씩 쌓여가는 것”이라고 했다. 그러면서 “남북 관계의 매듭은 복잡하게 얽혀있지만, 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것”이라며 “신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제는 함께하기를 기대하고 촉구한다”고 말했다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 강신철 국방부 장관과 대화하고 있다. 뉴시스

‘자주국방’ 의지도 재확인했다. 이 대통령은 “자주국방은 곧 주권”이라며 “앞으로 전시작전권 환수로 그 마침표를 찍어 반세기 동안 이어져 온 그 꿈을 국민과 함께 반드시 이뤄낼 것”이라고 밝혔다. 자주국방은 역대 진보·보수정권 모두 강조해온 기조라는 점도 역설했다. 이 대통령은 “돌이켜보면 자주국방은 비단 어느 한 정부만의 과제가 아니었다”며 “박정희 대통령께서는 소총 한 자루부터 우리 손으로 만들자며 방위산업의 첫 삽을 떴다. 노무현 대통령께서는 국방 개혁과 전시작전통제권에 대한 의지로 그 꿈을 한 걸음 더 밀고 나가셨다”고 강조했다. 이어 “우리는 그렇게 이어져 온 자주국방의 꿈을 안고 여기까지 왔다”고 말했다.

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