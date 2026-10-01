경북·대구, 국가첨단전략산업 ‘로봇 특화단지’ 통합 지정

경북도는 지난달 30일 국가첨단전략산업위원회의 심의·의결을 거쳐 경북(포항·구미)과 대구가 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지로 통합 지정됐다고 1일 밝혔다.

이번 지정으로 경북은 기존 반도체(구미), 이차전지(포항), 바이오(안동·포항)에 이어 로봇까지 4개 분야 국가첨단전략산업 특화단지를 확보하며, 대한민국 첨단산업의 핵심 거점으로서 입지를 한층 강화하게 됐다.

2026년 9월 포항에서 열린 제26회 한국지능로봇경진대회 개막식 퍼포먼스 모습. 경북도 제공

국가첨단전략산업 특화단지로 지정되면 기반시설 구축, 인·허가 신속 처리, 기술 개발, 인력 양성 등 첨단전략산업의 투자 촉진과 산업경쟁력 강화를 위한 국가 차원의 다양한 지원을 받을 수 있다.

이외에도 경북도 차원의 추가 지원을 병행해 더 많은 지역 내 투자를 이끌어 낼 계획이다.

또한 이번 통합 지정은 대경권 5극 3특 성장엔진의 대표 분야인 로봇에서 경북과 대구가 함께 첫 특화단지를 확보했다는 점에서 의미가 크다.

이는 경북과 대구가 첨단로봇 분야의 초광역 협력을 바탕으로 ‘5극 3특 균형성장 모델’을 구체화하는 발판이 될 것으로 기대된다.

전국 최초로 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지를 지정하는 이번 공모에서 경북도는 도내 양대 산업도시인 구미와 포항을 연결하는 전 주기 밸류체인 구축을 핵심 전략으로 내세웠다.

구미시의 제조역량과 포항의 연구역량·수요기반을 결합하면 첨단로봇의 개발과 생산뿐만 아니라 로봇을 통한 기존 제조업의 고도화, 즉 제조 AX 혁신도 이룰 수 있다는 구상이다.

구미는 내륙 최대 규모의 국가산업단지를 보유한 대한민국 대표 제조도시로서 전자·기계·장비 분야의 정밀부품 공급망이 지역 내에 촘촘히 연결되어 있어 로봇 핵심부품의 양산 거점으로 육성하기에 적합하다.

경북도는 삼성전자의 구미 로봇 분야 투자계획 발표를 계기로 자화전자 등 지역 부품기업의 로봇산업 참여를 확대하고, 핵심부품 생산·공급 역량을 강화할 방침이다.

포항시는 로봇을 개발하고 실제 제조현장에서 검증하는 역할을 맡는다.

포스텍, 한국로봇융합연구원(KIRO) 등 우수한 연구 역량과 철강·이차전지 등 대규모 로봇 수요기반을 함께 갖추고 있기 때문이다.

안전로봇실증센터, 수중로봇복합실증센터 등 실증 인프라와 지역 제조현장을 연계해 로봇의 성능과 현장 적용 가능성을 검증하고, 연구개발 성과의 상용화를 촉진할 계획이다.

특히, 포항에 생산거점을 둔 뉴로메카는 협동로봇·휴머노이드로봇 및 핵심부품의 개발·생산 역량을 갖추고 있으며, 포스코와 연계한 제조공정 자동화 기술을 검증하는 등 로봇의 현장 적용을 이끌고 있다.

박용선 포항시장과 양금희 경북도 경제부지사가 지난달 5~6일까지 포항종합운동장 만인당에서 열린 ‘제26회 한국지능로봇경진대회’ 현장을 찾아 로봇 기술 시연을 참관하고 있다. 포항시 제공

박용선 포항시장은 “이번 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정은 포항의 첨단 제조 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리는 중요한 발판”이라며, “포항은 이차전지, 바이오, 수소에 이어 로봇까지 4대 미래 신산업 특화단지를 모두 품은 도시가 된 만큼, 탄탄한 R&D와 제조 실증 인프라를 바탕으로 현장 중심의 제조AX 대전환을 완성하고 포항을 미래 로봇 기술과 제조 혁신을 견인하는 핵심 선도도시로 만들어가겠다”고 밝혔다.

경북도는 두 지역의 장점을 살려 로봇 핵심부품과 완제품 생산에 필요한 기술을 확보하고, 제조공정에 로봇을 적용해 운영 데이터를 축적함으로써 현장 확산을 앞당길 계획이다.

로봇산업이 빠르게 발전하고 있는 만큼, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 산업 생태계를 조속히 구축하겠다는 전략이다.

이 같은 산업기반을 바탕으로 지역 내 민간투자도 본격화될 것으로 기대된다.

특히 삼성전자가 구미 로봇 분야 투자계획을 발표하고 특화단지 지정 필요성을 건의한 만큼, 이번 지정은 기업투자를 뒷받침하고 지역 로봇산업의 초기 수요시장을 형성하는 계기가 될 것으로 전망된다.

여기에 대구의 로봇산업 기반과 국가로봇테스트필드 구축사업을 연계한다.

경북이 부품·양산과 연구개발·현장실증에 강점이 있다면, 대구는 로봇기업과 소프트웨어 기반을 갖추고 있으며 국가로봇테스트필드 구축을 통해 실제·가상 환경 실증과 성능평가·인증 역량을 강화하고 있다.

경북도는 양 지역의 산업적 강점을 공동 활용하면 초광역 로봇산업 생태계 구축도 앞당길 수 있을 것으로 보고 있다.

경북도는 이번 통합 지정으로 초광역 산업협력의 기반이 마련된 만큼, 향후 대구시와 공동 추진체계를 구축하고, 균형성장 모델에 적합한 특화단지 사업계획을 구체화하며 신규 사업을 발굴할 계획이다.

로봇 핵심기술개발과 기업지원, 실증·사업화, 전문인력 양성 등 세부사업도 단계적으로 추진할 방침이다.

이철우 경북도지사는 “이번 로봇 특화단지 지정은 대구와 경북이 행정구역을 넘어 각자의 산업적 강점을 결집해 대한민국 로봇산업의 새로운 성장축을 만드는 출발점”이라며, “로봇이 경북과 대구의 경쟁력 있는 성장 산업이 될 수 있도록 다각도로 지원하겠다”고 강조했다.

이어 “대한민국 산업화를 이끌어 온 대구·경북의 위상을 로봇까지 연결해 우리 지역을 첨단산업의 핵심 거점으로 만들어 가겠다”고 포부를 밝혔다.

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