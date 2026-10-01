HJ중공업, 부산서 KLPGA 챔피언십 첫 개최

HJ중공업이 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대회가 부산에서 처음 열린다. 수도권과 일부 지역을 중심으로 열리던 KLPGA 투어 대회가 부산에서 개최되면서 지역 골프 팬들에게 국내 정상급 선수들의 경기를 직접 관람할 기회를 제공하고, 지역 스포츠 저변 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

2026 HJ중공업-동부건설 챔피언십 포스터. HJ중공업 제공

HJ중공업은 동부건설과 공동으로 이달 8일부터 11일까지 나흘간 에이원CC에서 KLPGA 투어 ‘2026 HJ중공업–동부건설 챔피언십’을 개최한다고 1일 밝혔다. 이번 대회는 108명의 선수가 출전하며 총상금은 10억원, 우승 상금은 1억8000만원이다.

HJ중공업은 지난 7월 여자프로골프단을 창단한 데 이어 이번 대회 공동 주최사로 참여해 부산을 비롯한 지역 골프 발전과 스포츠 저변 확대에 힘을 보태고 있다. 이번 대회에는 HJ중공업 소속 조아연·홍정민·김민서3 선수가 출전한다. 2019년 KLPGA 신인왕을 차지한 조아연과 지난해 KLPGA 투어 상금왕에 오른 홍정민의 우승 경쟁이 관심을 끄는 가운데, 드림투어에서 활약하고 있는 김민서3도 선배 선수들과 기량을 겨룬다.

HJ중공업은 이번 대회를 단순한 스포츠 행사를 넘어 스포츠와 나눔이 어우러지는 지역 축제로 만들기 위해 다양한 사회공헌 프로그램도 마련했다. 대회 기간 중 부산시골프협회와 함께 부산·울산·경남 지역의 초·중등 골프 꿈나무들을 초청해 프로선수들의 원포인트 레슨을 진행한다. 골프선수를 꿈꾸는 학생들에게 프로선수와 직접 만나 소통하고 실전 경험을 배울 수 있는 기회를 제공해 미래 골프 인재 육성과 지역 골프 저변 확대를 지원한다는 취지다.

또 ‘채리티존(자선 이벤트 구역)’을 통해 스포츠와 나눔을 연계한 사회공헌 활동도 펼친다. 대회 기간 선수들의 버디와 이글 등 경기 결과에 따라 기부금을 적립하고, 조성된 기부금은 대회 종료 후 지역사회의 도움이 필요한 이웃과 기관에 전달할 예정이다.

특히 선수들이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 대회 운영 전반에 걸쳐 체계적인 지원을 제공하는 한편 프로암 행사와 팬 참여 프로그램, 지역사회 연계 행사 등 다양한 프로그램을 마련해 선수와 팬, 지역사회가 함께 즐기는 대회로 운영할 계획이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “부산에서 처음 개최하는 이번 대회를 통해 여자프로골프 발전과 지역 스포츠 저변 확대에 기여하고, 스포츠와 나눔을 결합한 다양한 활동으로 지역사회와 상생하는 의미 있는 축제로 만들어 나가겠다”며 “앞으로 시민들과 소통하며 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

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