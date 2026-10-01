안산 ASV, 400억 대규모 로봇 투자 유치…8조원 투입 ‘혁신도시’ 속도전

경기 안산시가 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정 이후 처음으로 로봇 분야 유망 기업으로부터 400억원 규모의 투자를 유치했다. 이로써 민선 9기 공약 이행을 위해 8조원대 예산을 투입하는 도시 혁신 구상 역시 속도를 내게 됐다.

안산시는 지난달 30일 한양대학교 에리카(ERICA) 캠퍼스에서 경기경제자유구역청, 한양대, 로봇 전문 스타트업 ‘에이로봇’과 ‘경기경제자유구역 ASV 지구 투자협약’을 체결했다. 이번 협약은 지난 1월 ASV 일대가 경제자유구역으로 지정된 이후 이뤄진 첫 번째 대규모 기업 투자 유치다.

이민근 안산시장(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 등 참석자들이 지난달 30일 한양대학교 에리카 캠퍼스에서 열린 ‘안산사이언스벨리(ASV)지구 투자 협약식’에서 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

협약에 따라 에이로봇은 ASV 지구 내 한양대 에리카 캠퍼스혁신파크 부지 4487㎡에 연면적 1만㎡(지하 1층~지상 3층) 규모의 산업용 로봇 연구 및 제조 시설을 건립한다. 11월 첫 삽을 떠 2027년까지 약 400억원을 투입하며, 50여명의 신규 연구·생산 인력도 채용할 계획이다.

시와 경기경제자유구역청은 인허가 등 행정 절차를 지원하고, 한양대는 산학연 협력 프로그램을 연계한다.

2018년 한양대 에리카 창업보육센터에서 출발한 에이로봇은 산업용 휴머노이드 ‘앨리스’ 시리즈와 액추에이터 등 로봇 핵심기술을 보유한 스타트업이다. ‘CES 2026’에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설 영상에 등장해 주목받기도 했다.

에이로봇 제조 휴머노이드 구상도. 안산시 제공

이번 투자는 지역 창업보육센터에서 성장한 벤처기업이 기술력을 갖춘 뒤 다시 지역에 투자하는 ‘산학연 성장·재투자 선순환 모델’이라는 점에서 의미가 깊다.

안산시는 에이로봇이 시화·반월국가산업단지 내 부품업체들로부터 요소 부품을 조달해 휴머노이드를 생산하고, 이를 다시 산단 내 스마트 제조 공장에 공급하는 상생 생태계가 구축될 것으로 기대하고 있다.

이민근 시장은 “안산에서 자란 기업이 다시 안산에 재투자하는 구조가 일상이 되도록 ASV를 글로벌 연구·개발(R&D) 중심지로 육성하겠다”고 강조했다.

안산시청

앞서 시는 민선 9기 비전인 ‘시민과 함께 자유로운 혁신도시’를 구현할 100개 공약, 120개 세부 과제를 의결하고 총 8조22억원(시비 6조4658억원)의 투자를 집행하기로 했다.

사업에는 반월국가산단의 인공지능 전환(AX) 실증 산단 구축, ASV 경제자유구역 조성, 한양대 병원 유치 및 첨단의료복합클러스터 조성, 지하철 4호선 지하화 패스트트랙 추진, 하루 1000원 청년임대주택 지원 등이 포함됐다.

시는 첨단로봇 산업 유치와 8조원 규모의 도시 개혁 프로젝트를 결합해 수도권 서남부의 핵심 첨단도시로 입지를 다지겠다는 구상이다.

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