MDPI, 신임 최고출판책임자(CPO) 콘스탄체 셸혼 선임

오픈 액세스(Open Access, 이하 OA) 논문 출판 기업 MDPI는 신임 최고출판책임자(Chief Publishing Officer, CPO)에 콘스탄체 셸혼(Constanze Schelhorn) 박사를 선임했다고 1일 밝혔다.

셸혼 신임 CPO는 독일 뷔르츠부르크대학교에서 물리학 석사 학위를, 뮌헨공과대학교에서 박사 학위를 받았다. 2016년 MDPI에 합류한 뒤 2023년부터 색인 책임자(Head of Indexing)와 출판 책임자(Head of Publishing)를 차례로 지냈다.

셸혼 CPO는 앞으로 550개 이상의 OA 저널을 발행하는 MDPI의 학술출판 전반을 총괄하며, 글로벌 출판 전략 수립과 운영 체계 강화를 이끌 계획이다.

셸혼 CPO는 "MDPI가 오픈 액세스 출판 30주년을 맞은 뜻깊은 시점에 중요한 역할을 맡게 돼 기쁘다"며 "임직원 및 외부 파트너들과 긴밀히 협력해 연구자와 학술 커뮤니티의 요구에 부응하는 선도적인 출판 서비스를 만들어가겠다"고 말했다.

스테판 토체프 MDPI 최고경영자(CEO)는 “콘스탄체 셸혼 CPO는 지난 10년간 MDPI에서 편집, 색인, 출판 등 다양한 분야를 거치며 학술출판 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 쌓아왔다”며 “빠르게 변화하는 학술출판 환경에서 셸혼 CPO의 경험과 전문성은 MDPI의 출판 역량을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 올해 창립 30주년을 맞이한 MDPI는 550개 이상의 100% 오픈 액세스(fully Open Access) 저널을 발행하고 있다. 최근 발표된 2026 저널 인용 보고서(Journal Citation Reports)에서 MDPI 저널 330개가 저널 임팩트 팩터(Journal Impact Factor)를 부여받았으며, 2025 사이트스코어(CiteScore)에서도 363개 저널이 지표를 받는 등 주요 국제 학술지 인용 지표에서 가치를 인정받고 있다.

MDPI는 1996년 스위스 바젤에서 설립되어 올해 창립 30주년을 맞이한 MDPI는 모든 과학 분야에 걸쳐 550개 이상의 학술지 포트폴리오를 보유한 완전 오픈 액세스(fully Open Access) 출판 기업으로 다양한 학문 아이디어를 가장 빠르게 세상에 알리고 있다. 전 세계 학술기관 및 과학 분야 학회와의 광범위한 네트워크와 협력, 오픈 사이언스(Open Science) 확산을 기반으로 현재까지 420만 명이 넘는 연구자들의 연구 결과를 출판해 왔다.

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