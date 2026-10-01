李대통령, 78주년 국군의날 기념식 참석…'대체불가 국군' 강조

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제 78주년 국군의날 기념식에 참석했다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다.

이 대통령은 '자주국방 실현·대체불가 국군'이라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사에서 군 장병을 격려하고 국방력 강화의 필요성을 강조할 예정이다.



식전 행사로는 국민과 장병이 함께하는 민군통합 태권도 시범과 의장대 시범 등이 마련됐고, 기념식은 국민의례와 열병, 훈장수여, 기념사 순서로 진행된다.



식후 행사로는 드론 요격 시연, 국방정책 홍보영상, 공중분열 및 블랙 이글스 고난도 기동 시연 등이 이어진다.



특히 러시아 우크라이나 전쟁 등에서 드론과 무인기의 위협이 새롭게 부각된 가운데, 국내 독자기술로 개발한 '천광'(최근 전력화가 완료된 우리 군의 대드론 요격 신무기) 시연이 준비됐다고 청와대가 보도자료를 통해 밝혔다.



한편 이번 기념식에서 이 대통령은 고(故) 김오랑 중령과 정선엽 하사 등 12·12 군사 쿠데타 당시 전사한 유공자들에게 충무 무공 훈장을 수여할 예정이다.

<연합>

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