영국 찾은 이건희 컬렉션…이재용 "문화예술 보존하고 나눠야"

고(故) 이건희 삼성 선대회장의 기증품으로 구성된 '이건희(KH) 컬렉션'의 영국 순회전을 계기로 이재용 삼성전자 회장과 총수 일가, 영국 왕실 및 각계 인사들이 한 자리에 모였다.



삼성은 30일(현지시간) 영국 런던 영국박물관에서 특별전 '한국: 2천년 창의의 여정' 개막을 기념하는 갈라 디너를 개최했다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 9월 30일(현지시간) 영국 런던 영국박물관에서 열린 KH컬렉션 순회전 갈라 디너에서 환영사를 하고 있다. 삼성전자 제공

국립중앙박물관, 국립현대미술관, 영국박물관이 공동 기획한 이번 특별전은 영국박물관에서 1984년 '한국의 보물: 5천년의 미술' 전시회 이후 42년 만에 열리는 대규모 한국 미술 특별전이다.



이번 특별전은 지난해 미국 워싱턴D.C.와 올해 시카고에 이어 세 번째로 열리는 해외 순회전이다.



행사에는 이재용 회장을 비롯해 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등이 참석했다.

이재용 삼성전자 회장과 앤 공주, 앤 공주의 남편 티머시 로런스 경이 지난 9월 30일(현지시간) 영국 런던 영국박물관에서 열린 KH컬렉션 순회전을 둘러보고 있다. 삼성전자 제공

리셉션에는 영국 왕실의 앤 공주가 참석해 특별전 개막을 축하했고, 이어 열린 갈라 디너에는 영국 정·관계 인사와 글로벌 기업 경영진, 문화계 주요 인사 등 240여명이 참석했다.

정계에서는 존 힐리 재무장관, 카니슈카 나라얀 인공지능(AI) 장관, 올리버 다우든 전 부총리와 그레그 핸즈 전 무역장관, 존 위팅데일 전 문화부장관 등이, 재계에서는 BT그룹과 보다폰, 세인즈버리, 스탠다드차타드 등 글로벌 기업의 경영진이, 학계에서는 옥스퍼드대학교와 임페리얼칼리지 런던 등 관계자들이, 문화계에서는 영국박물관과 테이트 모던, V&A 박물관, 리슨 갤러리 관계자와 세계적 현대미술가 마크 퀸 등 자리를 함께했다.



크리스토프 푸케 ASML 최고경영자(CEO), 카이 베크만 머크 CEO, 안드레아스 페허 자이스 CEO, 패트릭 반데나멜레 imec CEO 등 반도체 분야 삼성전자의 글로벌 핵심 파트너들도 참석했다.

이재용 삼성전자 회장이 갈라 디너에 참석한 6·25 참전용사 피터 풀러브와 대화를 나누고 있다. 삼성전자 제공

이재용 회장은 인사말에서 행사에 참석한 마이크 로 등 한국전쟁 참전용사 3명에게 존경과 감사의 마음을 전했다. 지난 7월 부산시 남구 재한유엔기념공원을 찾아 한국전쟁 참전용사들의 희생에 경의를 표한 앤 공주에게도 감사 인사를 전하며 양국의 오랜 인연을 강조했다.



한국과 영국은 140여년간 협력 관계를 이어왔으며, 80여년 전 영국과 첫 인연을 맺은 삼성은 지난 50여년간 영국을 유럽 사업의 주요 거점으로 삼아 성장해 왔다.



이 회장은 이병철 창업회장과 이건희 선대회장으로부터 이어져 온 가족의 문화유산 보존과 나눔의 철학도 소개했다.



이병철 창업회장이 문화유산을 가꾸고 후대에 전해야 한다는 신념으로 미술품 수집을 시작했으며, 이건희 선대회장은 이를 이어 평생 작품을 수집하면서 소유하기 위해서가 아니라 보존하기 위해 힘썼다고 전했다.

이재용 삼성전자 회장이 갈라 디너에 앞서 열린 리셉션을 찾은 영국 왕실의 앤 공주 등을 맞이하고 있다. 삼성전자 제공

또한 홍라희 명예관장이 고대와 현대 작품을 아우르며 컬렉션을 확장하고 발전시키는 데 헌신했다고 소개했다.



이 회장은 "저희 가족은 여러 세대에 걸쳐 예술과 문화는 보존하고 함께 나눠야 한다는 원칙을 지켜왔다"며 "이번 전시가 2천년에 걸친 한국의 창의성과 문화유산을 이해하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.



조지 오스본 영국박물관 이사회 의장은 축사에서 "인류 공통의 문화유산에 기여한 이건희 선대회장과 가족들의 헌신은 과거를 이해하는 데 큰 도움이 되고, 나아가 미래를 내다보는 나침반이 돼줄 것"이라고 말했다.



이건희 컬렉션은 워싱턴D.C.와 시카고에 이어 런던에 이르기까지 세계 주요 도시에서 한국 문화의 가치와 역사적 의미를 세계에 알리고 국격을 높이는 데 기여하고 있다.



지난해 11월 미국 워싱턴D.C.에서 시작된 첫 해외 순회전에는 약 8만명이 방문해 최근 10년간 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 열린 특별전 가운데 가장 많은 관람객을 기록했다.



올해 3~7월 열린 시카고 전시에는 워싱턴D.C.보다 40% 이상 많은 약 11만5천명이 방문하는 등 미국 2개 도시에서만 19만5천명이 한국 미술의 오랜 역사와 예술적 가치를 접했다.



삼성은 앞으로도 한국 문화의 가치와 위상을 세계에 알리는 다양한 활동을 이어가는 한편, 미래 사업 성장을 위한 글로벌 네트워크도 지속 확대해 나갈 계획이다.

<연합>

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