소녀시대 유리, 제주도 산다더니…'전국노래자랑' 서귀포 편 객석 포착

'제주살이' 중인 소녀시대 유리(권유리)가 '전국노래자랑' 객석에서 포착됐다.

오는 4일 방송되는 KBS 1TV '전국노래자랑' 2185회는 푸른 파도와 은빛 백사장이 어우러진 제주특별자치도 서귀포시 편으로 꾸며진다.

소녀시대 유리. KBS 1TV '전국노래자랑'

표선해수욕장 특설무대에서 펼쳐지는 이번 방송은 '전국노래자랑'이 2023년 이후 3년 만에 다시 찾은 제주도인 만큼, 풍성한 볼거리와 감동을 꽉 채워 시청자와 만난다.

무엇보다 이번 서귀포시 편에서는 객석 1열에서 포착된 특급 스타의 등장이 현장과 안방극장의 이목을 집중시킨다. 방송에 앞서 공개된 사진에서 유리는 무대를 바라보며 흥을 주체하지 못하는 모습으로 시선을 사로잡는다. 수수하고 편안한 복장으로 객석에 자리한 유리는 '제주살이 3년 차'다운 자연스럽고 털털한 모습으로 '전국노래자랑' 특유의 정겹고 화기애애한 분위기를 더했다.

객석에서 진심으로 축제를 즐기며 무대 위 참가자들과 함께 호흡한 유리의 특급 응원전이 현장 분위기를 한층 후끈하게 달궜다는 후문이다.

90분으로 특별 편성되는 '전국노래자랑' 서귀포시 편은 4일 낮 12시 10분에 방송된다.

한편 유리는 소녀시대 멤버이자 배우로 종횡무진 활약 중이며, 최근 수영, 효연과 함께 결성한 유닛 '효리수'로 사랑받고 있다. 그는 3년 전 제주도에 집을 마련한 뒤 서울과 제주도를 오가며 생활하고 있다. 최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 자연에 흠뻑 빠진 제주도 라이프를 공개해 화제가 됐다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지