LG생활건강 오휘, 배우 임지연 앰배서더 발탁

배우 임지연. LG생활건강 '오휘' 제공

LG생활건강의 디에이징(De-Aging) 솔루션 뷰티 브랜드 ‘오휘’가 배우 임지연을 브랜드 앰배서더로 발탁했다.

오휘는 1997년부터 축적한 연구와 노하우를 바탕으로 개인별 피부 타입과 노화 원인에 맞춘 디에이징 솔루션을 제공하는 스킨케어 브랜드다. 오휘는 임지연이 최근 드라마 ‘멋진 신세계’, ‘더 글로리’ 등에서 보여준 당당한 이미지와 강렬한 분위기가 브랜드가 추구하는 가치와 부합한다고 판단해 앰배서더로 선정했다고 밝혔다.

오휘는 임지연과 함께 대표 신제품 ‘프라임 어드밴서 오리지널 에너지 100 앰플’ 광고 영상을 촬영하는 등 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

‘오리지널 100 앰플’은 오휘의 ‘H-PDRN 90TM’을 한 병에 90% 이상 함유한 제품이다. 회사 측에 따르면 기존 대비 4.7배 더 깊이 흡수되도록 설계했으며, 앞볼과 팔자, 입가 등 얼굴 중안부의 탄력 개선에 초점을 맞췄다.

임지연이 참여한 신제품 화보와 광고 영상은 오휘 제품 홈페이지와 온라인동영상서비스(OTT), 유튜브 등 다양한 채널을 통해 공개될 예정이다.

LG생활건강 오휘 관계자는 “실질적인 피부 변화를 추구하는 오휘의 철학과 배우 임지연의 강렬하고 우아한 에너지를 결합한 콘텐츠를 통해 국내외 고객에게 특별한 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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