삼립, 세계 3대 식품박람회 ‘SIAL 파리’ 참가… K-호떡 선보인다

삼립이 세계적인 식품 박람회인 ‘시알 파리(SIAL Paris 2026)’에 참가해 호떡을 비롯한 K-베이커리·디저트를 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다.

삼립은 오는 17일부터 21일까지 프랑스 파리에서 열리는 시알 파리에 참가한다고 1일 밝혔다. 시알 파리는 격년으로 열리는 세계적인 식품 박람회로, 올해 행사에는 130여개국 8000개 기업이 참가하고 식품업계 관계자 29만5000명 이상이 방문할 것으로 예상된다.

삼립은 이번 전시의 주력 제품으로 1974년 출시한 ‘삼립호떡’을 내세운다. 납작한 빵 안에 달콤한 속재료를 넣은 호떡을 통해 한국적인 맛과 함께 50여년간 축적한 베이커리 제조 기술을 해외 바이어와 소비자들에게 알린다는 계획이다.

미국 시장에서 판매 성과를 낸 제품도 함께 선보인다. 올해 미국 코스트코에 입점한 ‘소프트 치즈케이크’와 ‘미니 보름달’을 비롯해 삼립호빵, 약과, 크림빵 등을 전시한다. 하이면과 소스, 육가공 제품 등까지 포함해 총 40여종의 제품을 소개한다.

전시 부스는 ‘K-디저트 아뜰리에(K-Dessert Atelier)’를 주제로 꾸민다. 한국 전통 민화를 현대적으로 재해석하고 전통 설화와 주요 제품을 연결한 콘텐츠를 통해 K-디저트의 문화적 요소도 함께 소개할 예정이다.

삼립은 해외 사업을 중장기 성장동력으로 육성하고 있다. 최근 기업설명회(IR)에서 현재 약 750억원인 글로벌 매출을 2030년 5000억원까지 확대한다는 목표를 제시했다. 미국 코스트코 등에서 검증한 제품과 판매 방식을 다른 지역과 유통채널로 확대하는 ‘글로벌 스케일 모델’도 추진한다.

현재 삼립은 약과와 호빵, 하이면 등 250여개 제품을 미국과 호주, 홍콩, 유럽 등 57개국에 수출하고 있다. 2023년에는 독일 식품박람회 ‘아누가(ANUGA)’에 참가해 쌀가루와 콩비지를 활용한 ‘케어스 약과’가 ‘아누가 테이스트 이노베이션 쇼’ 파이널리스트에 선정된 바 있다.

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