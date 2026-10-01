‘조기 귀국’ 정동영 “北지뢰 사고, 평화 노력 왜곡 빌미 돼선 안 돼”

정동영 통일부 장관은 비무장지대(DMZ)에 매설된 북한 지뢰 폭발 사건의 대응 조치와 관련해 “한반도 평화를 향한 우리의 노력을 폄훼하거나 왜곡하는 빌미가 돼서는 안 될 것”이라고 강조했다.

정 장관은 30일(현지시간) 출장지 영국 북아일랜드 벨파스트에서 유럽 출장 일정을 단축하고 귀국길에 오르며 페이스북에 글을 게시했다. 그는 지난 달 29일 영국 북아일랜드 방문을 시작으로 아일랜드 더블린에서 특강을 하고 독일로 이동해 제36주년 통일 기념식에 정부대표 자격으로 참석하고 이달 5일 귀국할 계획이었다. 그러나 군 당국이 DMZ 폭발의 원인을 북한 매설 지뢰로 공식화하고, 김여정 북한 조선노동당 총무부장이 이를 부인하는 담화를 내는 등 상황이 급박하게 전개되자 아일랜드·독일 방문일정을 취소하고 귀국길에 올랐다.

정 장관은 “철저한 조사에 따른 진상 규명과 함께, 최종 조사 결과에 따른 조치가 필요할 것”이라면서도 “소모적인 정쟁이 아니라, 왜 이러한 불행한 일이 반복되는지 깊이 성찰하고 근본적인 대안을 모색해야 할 것”이라고 밝혔다. 이어 “과거의 비극을 오늘의 희망으로 바꾼 북아일랜드 땅에서 저는 한반도의 긴 전쟁을 종식하고 항구적 평화체제를 구축하겠다는 각오를 다시금 다져본다”며 “그것만이 우리의 꽃다운 청춘들이 더 이상 희생되지 않고, DMZ를 넘어 대륙으로 당당하게 뻗어 나갈 수 있는 유일한 길이며 가장 빠른 길”이라고 적었다.

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