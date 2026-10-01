알래스카 '추가검토' 분류한 한국에 500억불 투자 못박은 미국

한국이 상업적 합리성을 이유로 '투자 검토'로 분류한 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트에 대해 미국이 500억불 이상의 투자를 못 박아 추후 한미간 협상 과정에서 가장 중요한 변수로 부상했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 한국의 대미 투자 프로젝트로 '텍사스 가스발전소 건설', '대형 원자력발전소 8기 건설', '알래스카 액화천연가스(LNG) 개발'이 결정됐다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

그는 특히 "대형 원전 8기도 짓고, 마침내 알래스카 LNG 파이프라인도 추진하게 됐다"고 말했다.



문제는 한국 정부가 이에 동의한 적이 없다는 점이다. 한미 양국은 총 2천억 달러 한도의 대미 투자 협상을 진행하면서 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소(223억 달러)와 대형 원전 최대 건설(최대 1천200억 달러)에 대해서는 세부 금액과 추진 방향에 합의했다.



반면 알래스카 프로젝트는 한국 측이 사업 참여를 확정한 적이 없다. 이 사업은 알래스카주 북부 노스슬로프의 프루도베이와 포인트톰슨 원유·가스전에서 나오는 천연가스를 약 1천300㎞의 가스관을 통해 남부로 운송한 뒤 액화해 아시아 등 수요지로 나르는 프로젝트다.



막대한 초기 투자비가 필요한 데다 사업의 수익성 확보 여부도 불확실해 그동안 상업적 타당성을 둘러싼 우려가 꾸준히 제기돼왔다. 엑손모빌 등 미국 굴지의 에너지기업조차 투자금 회수 위험 등을 이유로 이미 철수한 전력이 있다.



김정관 산업통상부 장관은 지난해 11월 국회에서 "알래스카 가스관 사업은 하이 리스크 사업"이라며 "상업적 합리성은 현금 흐름이 창출될 수 있는 프로젝트에 한정되기에 우리 기준에서 참여하기 쉽지 않다"고 밝힌 바 있다.



이재명 대통령 역시 지난달 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 "구체적인 투자 협의를 시작하니 그게(상업적 합리성) 또 문제가 되기 시작했다"며 "우리는 상업적 합리성이 있는 사업만 한다. 국익이란 건 정말 중요하다"고 발언한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 닉 베기치 알래스카 공화당 하원의원의 연설을 듣고 있다. AFP연합뉴스

이 때문에 한국 정부는 알래스카 사업에 대해 추가 검토 후 투자 여부를 결정하겠다는 입장이었다.



엔시날 가스복합화력발전소와 대형 원전 8기 건설 사업과는 달리 알래스카 프로젝트는 예상 사업비조차 명시하지 않은 상태였다.



하지만 트럼프 대통령이 이날 알래스카 LNG 사업을 확정적으로 발표하면서 우리 정부로서는 대표적인 고위험 사업인 이 프로젝트 참여에 대해 강한 압박을 받는 모양새가 됐다.



하워드 러트닉 상무장관은 이날 한국의 관련 투자 규모를 두고 "500억 달러 넘는 금액"이라고 명시하기도 했다.



이날 발표자리에는 러트닉 상무장관과 더그 버검 내무부 장관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등 트럼프 행정부 각료들뿐만 아니라 알래스카를 지역구로 둔 댄 설리번(공화) 상원의원과 닉 베기치(공화) 하원의원, 마이크 던리비 알래스카 주지사가 총출동했다.



업계 관계자로는 알래스카 LNG 프로젝트 개발사인 글렌판그룹의 브렌던 듀발 최고경영자(CEO)도 참석했다.



오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 알래스카에 어느 정도로 공을 들이고 있는지를 보여주는 대목이다. 이번 중간선거에서 알래스카는 공화당이 상원 과반을 지키기 위한 핵심 격전지로 분류되고 있다.



사실상 트럼프 대통령이 이날 한국의 대미투자 발표 행사를 알래스카 공화당 상원의원의 재선 지원 무대로 활용했다는 평가가 나온다.

<연합>

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