"주유소 휘발유 가격, SK에너지가 가장 비싸고 EX알뜰이 가장 저렴"

전국 주유소 중 기름값이 가장 저렴한 주유소는 한국도로공사가 운영하는 고속도로 알뜰주유소(EX-OIL), 기름값이 가장 비싼 주유소는 SK에너지로 나타났다.



국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 국민의힘 최수진 의원이 31일 한국석유공사에서 받은 자료에 따르면, 정유 4사(SK에너지·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크)의 휘발유 평균 판매가격은 리터당 1천639.54원이었다.

지난 9월 27일 서울의 한 주유소에서 한 시민이 주유를 하고 있다. 뉴스1

알뜰주유소 3사(NH알뜰·자영알뜰·EX알뜰)의 평균 판매가격은 1천552.16원으로, 정유사 주유소보다 87원가량 저렴한 것으로 조사됐다.



브랜드별로 보면, SK에너지의 휘발유 평균 판매가격이 1천650.87원으로 가장 비쌌고, GS칼텍스(1천644.32원), 에쓰오일(1천631.91원), HD현대오일뱅크(1천631.07원), 농협의 NH알뜰(1천578.25원), 한국석유공사 자영알뜰(1천569.63원), 한국도로공사 EX알뜰(1천508.59원)이 뒤를 이었다.



기름값 안정이라는 취지를 고려할 때 인구가 몰린 수도권에 알뜰주유소가 많이 있어야 하지만, 정작 수도권 대도시일수록 알뜰주유소 비율은 낮았다.



서울의 알뜰주유소 비율은 전체 주유소 418곳 중 10곳으로 2.4％에 불과했고, 인천 3.9％(308곳 중 12곳), 경기 7.0％(2천241곳 중 156곳) 등이었다.



반면 비수도권의 경우 전남 20.0％(822곳 중 164곳), 전북 17.9%(789곳 중 141곳), 강원 16.2%(616곳 중 100곳) 등으로 비교적 높게 나타났다.



최 의원은 "기름 가격 인하 효과가 가장 크게 발휘돼야 할 수도권 운전자들은 알뜰주유소 이용 혜택에서 소외되고 있다"며 "수도권 인센티브 강화 및 경쟁 촉진을 유도해 국민이 체감할 수 있는 실질적 유가 안정책을 정착시킬 필요가 있다"고 강조했다.

<연합>

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