‘피랍 소동’ 이스라엘행 여객기…네타냐후 “조종사가 고의 추락 시도”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 30일(현지시간) 발생한 여객기 ‘피랍 소동’과 관련해 고의 추락 시도가 있었으나 승객들의 대처로 참사를 막아냈다고 주장했다.

네타냐후 총리는 이날 영상 성명을 통해 “오늘 오전 이스라엘로 접근하던 여객기에서 조종사 중 한 명이 동료를 찌르고 승객들과 함께 비행기를 추락시키려 한 매우 심각한 안보 사건이 발생했다”고 설명했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. UPI연합뉴스

이어 그는 “탑승객 거의 전원이 이스라엘인이었다”며 “승객들이 승무원 1명과 함께 조종실 문을 부수고 들어가 기체 시스템을 훼손하려던 문제의 조종사를 저지하는 데 성공했다”고 주장했다. 다른 승무원이 조종실로 진입해 기체를 간신히 안정시켰다며 “엄청난 용기로 대형 참사를 막아낸 영웅들에게 경의를 표한다”고 강조했다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관 역시 이번 사건을 이슬람 성전주의자(지하디스트)의 테러 공격 시도로 규정하며, 탑승객 전원을 몰살하려는 의도였다고 말했다.

사건이 발생한 항공편은 180명의 승객을 태운 플라이두바이 소속 여객기(FZ1073편)이다. 이 여객기는 비행 도중 1분도 채 안 되는 시간에 고도가 3만3000피트에서 1만7000피트로 급강하하며 피랍을 의미하는 특수 코드를 발신했다.

통제력을 상실할 뻔했던 여객기는 기수를 돌려 사우디아라비아 북서부 타부크 공항에 비상착륙했다. 흉기에 찔린 기장과 난동을 부린 오만 국적의 부기장은 다쳐 병원으로 이송됐다.

현재 사우디 당국은 체포한 용의자를 상대로 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다. 이스라엘은 전투기를 긴급 출격시키는 등 대응에 나섰으며, 자국민 승객들의 무사 귀환을 위해 사우디 측과 협력하고 있다.

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