관악구, 원룸 밀집지에 RFID 종량기 무상지원

서울 관악구가 청년·1인 가구 밀집 주거시설에 무선인식(RFID) 기반 음식물류 폐기물 종량기 40대를 무상 지원한다. 종량제봉투에 음식물 쓰레기를 모아둘 필요 없이 소량으로 바로 배출할 수 있는 만큼 악취·보관 부담을 줄이고 무단배출도 예방하겠다는 구상이다.



구는 그간 대규모 공동주택을 중심으로 보급해 온 RFID 종량기를 원룸, 오피스텔, 도시형생활주택, 청년주택 등 소형 주거시설로 확대한다고 30일 밝혔다. 관악은 1인 가구 비율이 올해 7월 기준 64%로 서울시 자치구 중 가장 높다.



RFID 종량기는 세대별 전용 카드를 인식한 뒤 음식물 쓰레기 무게를 자동으로 측정해 배출량만큼 수수료를 부과한다.



지원 대상은 관내 20호 이상 공동주택 등 1인 가구가 주로 거주하는 주거시설이다. 관리단 또는 입주자대표회의 구성 여부, 세대 수, 종량기 설치 공간과 전원 확보 여부 등을 종합적으로 검토할 예정이다.



선정된 주택에는 종량기 구매비와 설치비 전액, 유지보수를 지원한다. 설치 대수는 약 60세대당 1대를 기준으로 건물 규모와 이용 편의 등을 고려해 탄력 조정한다. 신청은 10월16일까지다. 신청서와 설치 동의 확인 서류, 설치 장소 사진 등 구비서류를 갖춰 구청 청소행정과에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.



박준희 구청장은 “이번 RFID 종량기 보급이 음식물 쓰레기를 더욱 편리하고 위생적으로 배출하고 올바른 배출 문화 정착과 음식물 쓰레기 감량으로 이어질 수 있도록 맞춤형 자원순환 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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