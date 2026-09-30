포스코 포항제철소, 포항지역 아동에게 ‘꿈꾸는 공간’ 선물, 학습공간 개선사업

포스코 포항제철소(소장 박남식)는 30일 포항시 오천읍 한 가정을 방문, 아동 학습 공간 개선사업 '꿈꾸는 공간' 기금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

‘꿈꾸는 공간’은 아동들의 발달권과 학습권 보장을 위해 양질의 학습 공간을 제공하는 사업이다.

포스코 포항제철소 '꿈꾸는 공간' 기금 전달식 모습. 포스코 제공

식탁이나, 작은 책걸상에서 공부하던 아동들에게 학습용도용 책상을 마련해 줌으로써 집중도 높은 환경을 조성해 주는 것을 목표로 하고 있다.

단순한 기부를 넘어 아동들이 스스로 공부 습관을 세울 수 있는 환경을 만들어 준다는 점에서 교육 격차 완화를 위한 실질적 지원으로 평가받는다.

포스코 포항제철소는 2024년 첫 지원을 시작으로 3년 연속 사업을 이어오고 있다.

올해 지원 대상은 해도·송도·청림 등을 포함한 포항 지역 거주 60명으로 누적 인원은 총 175명이고, 3년간 투입된 사업비는 총 1억2000만원에 이른다.

지원 물품은 책상 세트와 학생용 의자, 2단 서랍, 생체리듬조명으로 구성됐다.

특히 조명은 시간대별 생체리듬에 맞춰 색온도가 조절되는 제품으로, 저녁 학습 시간의 눈 피로를 줄이는 데 도움을 준다.

사업은 아동복지 전문 기관인 세이브더칠드런 동부 지역본부와 협력해 진행됐다.

다양한 기관에서 추천한 아동을 선정, 가정별 설치 일정 조율을 맡아 진행된 가운데 포항제철소는 수혜 가정방문을 통해 아동과 보호자의 의견을 직접 듣고 설치 이후에도 학습공간이 제대로 활용되고 있는지 모니터링을 이어갈 예정이다.

양승민 세이브더칠드런 포항센터장은 "좋은 책상과 의자가 생기면서 아이의 표정과 생활 습관이 달라지는 사례를 현장에서 여러 번 확인했다"며 "3년간 꾸준히 이어진 포스코의 지원이 지역 아동의 학습권을 지키는 든든한 기반이 되고 있다"라고 전했다.

한편, 포스코 포항제철소는 이번 사업뿐만 아니라 포항 지역 비영리·복지기관들과 협력해 다양한 계층을 대상으로 정서적 자립과 문화 격차 해소, 환경개선 등 취약계층의 자립을 돕는 사회공헌 사업을 진행하고 있다.

앞서 지난 9월 지역아동센터 연합회 연주회 '우리 함께 연주한 Day'와 장애인 생활체육선수들과 함께 '어울림픽'을 개최한 바 있다.

이밖에도 학교밖 청소년, 발달장애 조기개입, ICT기반의 노인돌봄서비스, 연탄나눔 등 매년 직원들의 기부로 마련된 포스코1%나눔재단 기금으로 지역민들에게 나눔과 상생을 실천하고 있다는 평가가 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지