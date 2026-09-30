포항시, '희망동행 특례보증 300억' 추가… 연간 1500억으로 확대

경북 포항시가 철강 경기 부진 및 지역 경제 불확실성 등에 따라 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인을 위해 특례 보증 300억원을 추가 공급한다고 30일 밝혔다.

이에 따라 올해 시의 소상공인 희망 동행 특례 보증 공급 규모는 총 1500억원으로 늘어난다.

포항시는 30일 경북신용보증재단·iM뱅크·하나은행·NH농협은행·신한은행과 '2026년 제2차 희망 동행 특례 보증 300억원 추가 공급을 위한 업무 협약을 맺은 후 이영우(왼쪽부터) NH농협은행 포항시지부장, 김상헌 iM뱅크 경북동부본부장, 박용선 시장, 김중권 경북신용보증재단 이사장, 이장섭 하나은행 포항중앙지점장, 손영문 신한은행 포스코대로금융센터 지점장이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 시는 경북신용보증재단·iM뱅크·하나은행·NH농협은행·신한은행과 ‘2026년 제2차 희망동행 특례 보증 300억원 추가 공급을 위한 업무 협약'을 맺고, 다음 달 6일부터 경북신용보증재단과 협약 금융기관을 통해 시행한다.

협약으로 시가 15억원을 출연하고 4개 금융기관이 총 15억원을 출연해 30억원의 추가 보증 재원을 조성한다.

금융 기관별 출연액은 iM뱅크 6억 ·하나은행 3억5000만·NH농협은행 3억5000만·신한은행 2억원이다.

시는 올해 상반기에 10개 금융기관과 1대 1 매칭 방식으로 각 50억원씩 총 100억원을 출연해 1200억원의 특례 보증을 공급했다.

이번 추가 출연으로 올해 연간 공급 규모는 1500억원으로 늘어나며 1000명의 소상공인이 추가로 지원 받을 것으로 예상된다.

희망 동행 특례 보증은 담보력이 부족한 소상공인의 금융 접근성을 높여 경영 안정을 지원하는 사업이다. 지원 대상은 시에 사업장을 둔 소상공인이며, 일반 소상공인은 최대 5000만원, 청년 창업자와 2인 이상 다자녀 소상공인은 최대 1억원까지 대출한다.

대출 상환은 2년 만기 일시상환 또는 2년 거치 후 3년 원금 균등 분할 상환 중 선택할 수 있다.

시는 대출 실행 후 2년간 연 3%의 이자를 지원하고, 경북신용보증재단은 보증 심사 기준을 완화하고 보증료율을 0.8%로 적용한다. 참여 금융기관은 중도 상환 수수료도 면제한다.

시는 2011년부터 2025년까지 총 278억원을 출연해 1만8801개 소상공인에게 4506억원의 특례 보증을 지원해 왔다.

박용선 시장은 "금융기관과 협력을 바탕으로 민생 경제 회복과 소상공인 지원에 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 시는 특례 보증 이외에도 소상공인 카드 수수료 지원, 출산 소상공인 대체 인력비를 지원하는 '출산 장려 아이보듬', 경영 환경 개선을 위한 '새바람 체인지업' 등 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원을 이어가고 있다.

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