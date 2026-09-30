아파트 화단에 신생아 버려 숨지게 한 20대 미혼모 긴급체포

자신이 출산한 신생아를 봉투에 담아 아파트 화단에 유기해 숨지게 한 20대 미혼모가 경찰에 붙잡혔다.

전남경찰청 여성청소년범죄수사계는 30일 아동학대치사 혐의로 20대 여성 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

전남경찰청 표지석. 전남경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨는 최근 출산한 신생아를 봉투에 담아 자신이 거주하는 여수시 안산동의 한 아파트 관리사무소 인근 화단에 버린 혐의를 받고 있다.

앞서 경찰은 이날 오전 9시 28분쯤 “아파트 화단에서 신생아가 담긴 봉투를 발견했다”는 신고를 접수한 뒤 수색 및 탐문을 통해 A씨의 신원을 특정하고 검거했다.

발견 당시 신생아는 탯줄이 달린 채 이미 숨져 있었으며, 시신 일부는 부패가 진행 중이던 것으로 파악됐다.

미혼모인 A씨는 경찰 조사에서 “출산한 아이를 봉투에 담아 유기했다”며 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.

경찰은 신생아의 정확한 사망 원인과 시기를 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편, 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.

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