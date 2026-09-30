청년 소상공인 지원… 하나금융·소진공 ‘맞손’

청년 소상공인이 팀을 이뤄 지역상권을 살릴 수 있도록 하나금융그룹과 소상공인시장진흥공단이 청년 100여명(15개팀)을 선정해 예산을 지원한다.
두 기관은 29일 대전 선샤인호텔에서 ‘청년이 켜는 상권의 변화’를 주제로 청년 소상공인 상권 활성화 프로젝트 출범식을 개최하고 공동사업을 본격 시작했다고 30일 밝혔다. 앞서 두 기관은 고물가·고환율 상황에서 청년상권을 회복하려면 팀 단위 공동 지원이 필요하다고 보고, 공개모집을 통해 지역상권 활성화 아이디어를 가진 청년 소상공인 15개팀, 100여명을 선정했다. 청년들은 앞으로 지역상권에 맞는 공동행사와 집객 프로그램, 환경 개선, 공동 홍보 등을 추진한다. 하나금융과 소진공은 △전문가 컨설팅 △예산 지원 △맞춤형 금융지원 등을 제공한다.
함영주 회장은 “청년 소상공인의 성장이 지역상권에 새로운 활력을 더하고, 그 성과가 전국으로 이어질 수 있도록 소상공인시장진흥공단과 함께 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.
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