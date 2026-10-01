스타트업 육성 ‘K바이오랩허브’ 착공

정부가 국내 의약·바이오 스타트업의 연구개발(R&D)부터 사업화, 투자 유치까지 전 주기를 지원하는 대형 인프라 구축 사업을 추진한다. 중소벤처기업부는 30일 인천광역시 송도 연세대학교 국제캠퍼스에서 ‘K바이오랩허브’의 착공식을 개최한다고 밝혔다. K바이오랩허브는 미국 보스턴의 바이오 스타트업 지원기관 ‘랩센트럴(LabCentral)’을 모델로 구축하는 국가 바이오 창업 종합 지원 인프라다. 사업은 중앙정부와 인천광역시, 연세대가 공동 추진한다. 연세대는 사업 부지를, 인천시는 건축비를 부담하고 중기부는 K바이오랩허브 사업단 운영과 고가 연구장비 구축, R&D 프로그램 등을 지원한다.



연세대 국제캠퍼스에 들어서는 랩허브는 2028년 11월에 건물이 완공될 예정이며 바이오 혁신 스타트업 60개사가 입주한다. 중기부는 올해 10월까지 연세대 국제캠퍼스 임시공간에 17종 24대의 범용 연구장비를 우선 도입하고 건물 완공 시점에는 총 59종 134대의 첨단장비를 들이기로 했다. 2029년부터는 후보물질 발굴부터 인허가, 투자 유치까지 6대 특화 프로그램을 운영해 입주기업 60개사에 414억원을 지원할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지