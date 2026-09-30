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野 ‘멱살 논란’ 권영진 당원권 정지 1년으로 하향

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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윤리위서 기존 대비 6개월 줄어
차기 총선 출마 길도 다시 열려

張, 농민 찾아 “전수조사 중단을”

국민의힘 중앙윤리위원회가 30일 ‘원내대표 멱살 논란’으로 당원권 정지 1년6개월의 중징계를 받은 재선 권영진 의원의 징계 기간을 1년으로 줄였다. 2028년 총선 공천 신청 전에 당원권을 회복할 수 있게 되면서 권 의원의 총선 출마 길도 다시 열렸다. 권 의원이 재심 결과를 수용하면서 징계를 둘러싼 가처분 신청 등 추가 법적 다툼 가능성도 한층 줄었다. 장동혁 대표는 백령도에 이어 농지 전수조사 현장을 찾고 장외집회도 예고하며 대여 공세 전선을 넓히고 있다.

권영진 의원.  연합뉴스
권영진 의원.  연합뉴스

윤리위는 이날 오전 서울 여의도 당사에서 비공개 회의를 열고 권 의원에 대한 당원권 정지 1년6개월 처분을 취소한 뒤 1년으로 재의결했다. 윤리위는 “청구인의 소명과 재심청구가 이유 있음을 받아들였다”고 밝혔다.

권 의원은 지난 7월 후반기 국회 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡았다가 윤리위에 회부됐다. 윤리위는 “당의 명예와 위신을 실추시켰다”며 당원권 정지 1년6개월을 의결했지만 권 의원은 징계 절차의 정당성과 수위의 적정성을 다시 판단해달라며 재심을 청구했다.

기존 징계대로라면 2028년 총선을 앞두고 공천 신청 자체가 어려웠지만, 징계가 6개월 줄면서 후보 공모에 참여할 수 있게 됐다. 한 재선 의원은 “당원권 정지 1년이면 살길을 터준 것”이라고 말했다. 권 의원도 윤리위 결정 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 “윤리위의 재심 결과를 받아들인다”며 “국민과 당을 위해 더욱 헌신하겠다”고 밝혔다.

권 의원이 결과를 수용하면서 징계 문제를 둘러싼 당내 갈등의 한 축도 일단 정리됐다. 앞서 다른 징계 의원들이 법원에 효력정지 가처분을 신청하는 등 윤리위 처분을 둘러싼 법적 공방이 이어져온 만큼 권 의원까지 소송전에 가세할 경우 당내 갈등이 다시 커질 수 있다는 우려가 있었다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 30일 충북 충주에서 열린 농지 전수조사 관련 현장 간담회에서 농민들의 의견을 듣고 있다.충주=뉴스1
국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 30일 충북 충주에서 열린 농지 전수조사 관련 현장 간담회에서 농민들의 의견을 듣고 있다.충주=뉴스1

장 대표는 당내 문제와 별개로 정부·여당을 향한 공세 수위를 높였다. 이날 충북 충주시 용두동 농지를 방문해 농민들과 간담회를 연 뒤 “정치적 의도를 가지고 조사를 밀어붙인다고밖에 볼 수 없다”며 “전수조사를 당장 중단할 것을 촉구한다”고 말했다. 전날에는 서해 최북단 백령도를 찾아 안보 행보에 나섰다. 국민의힘은 1일 중대범죄수사청 앞에서 현장 의원총회를 열어 형사사법체계 개편을 규탄하고, 3일에는 숭례문 인근에서 대규모 장외집회를 열 예정이다.


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