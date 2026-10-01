[경제 단신] LG전자, 텀블러 세척기 ‘마이컵’ 저변 확대 외

LG전자, 텀블러 세척기 ‘마이컵’ 저변 확대

LG전자가 스타벅스 코리아와 함께 1일부터 31일까지 LG 마이컵 이용 고객을 대상으로 ‘마이컵스타’(사진) 행사를 진행한다. 이번 행사는 다회용컵 사용을 장려하는 동시에 LG 마이컵의 편의성과 위생 성능을 알리기 위해 마련됐다. 고객은 스타벅스 매장에 설치된 LG 마이컵으로 텀블러를 세 차례 세척한 뒤, LG 마이컵 애플리케이션(앱)에서 이벤트에 응모하면 된다. 응모 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 e카드 50만원권(10명), 10만원권(50명), 5만원권(100명)을 증정한다. 아울러 3000명에게는 무료 음료 쿠폰을 함께 제공한다.



현대차, 가정용 EV 충전기 구독 서비스

현대자동차는 충전사업자 채비와 협력해 가정용 전기차 충전기 구독 서비스 ‘마이홈차저’(사진)를 출시했다고 30일 밝혔다. 현대·제네시스 전기차를 소유하고 단독 주택이나 연립 주택 등에 거주해 전용 주차 공간을 보유한 고객이면 이용할 수 있다. 서비스 이용 고객은 7㎾ 가정용 완속형 전기차 충전기 기기와 설치 비용을 지원받게 된다. 월 최소 약정 충전량은 300㎾h, 충전 요금은 ㎾h당 245원으로, 고객은 기기·설치비 없이 최소 약정량 기준 월 7만3500원만 부담하면 된다. 약정이 끝나면 추가 비용 부담 없이 충전기 소유권을 갖게 된다. 고객이 3년간 월 최소 약정량만큼 사용하면 기존 현대차와 채비 충전기 이용 대비 각각 67만원과 153만원가량 절감 효과를 누릴 수 있다.



LH, 광역철도 ‘고양은평선’ 건설 본격화



3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구와 서울 은평구를 잇는 핵심 광역철도망인 ‘고양은평선 광역철도 건설사업’이 본격 추진된다. 한국토지주택공사(LH)에 따르면, 고양은평선은 서울 은평구 새절역(6호선)에서 고양 창릉지구를 거쳐 고양시청까지 연결하는 총 15.0㎞의 광역철도 노선이다. 총 사업비는 약 1조7000억원이며, 정거장 8곳과 차량기지 1곳 규모로 지어진다. 내년 1월 착공에 돌입해 2031년 12월 준공 및 개통이 목표다. LH 관계자는 “서울 강남·도심권 등으로 이동시간이 30분대로 단축돼 고양 창릉지구의 서울 접근성이 크게 개선될 것”이라고 말했다.

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