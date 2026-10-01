[이코노 브리핑] 청년미래적금 2차 7일부터 신청 개시 외

청년미래적금 2차 7일 신청 개시

금융위원회와 서민금융진흥원은 30일 청년층의 목돈 마련을 돕는 ‘고금리 통장’ 청년미래적금의 2차 가입자를 7일부터 모집한다고 밝혔다. 가입 대상은 만 19∼34세 청년으로 16일까지 가입신청을 받는다. 가입심사는 10월19일부터 11월13일까지 진행한다. 총급여 6000만원 이하 청년에게는 정부기여금 6%를 지급하며 일정 소득 기준을 충족하는 중소기업 재직자 등은 납입액의 12%를 정부기여금으로 지원받을 수 있다.

한화생명, 애큐온캐피탈 인수안 의결

한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈의 경영권 인수 안건을 의결했다고 밝혔다. 한화생명은 애큐온캐피탈 주식 1751만1066주를 4400억원에 취득하며, 취득 후 지분율은 50.54%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유한 최대주주로, 한화생명은 애큐온저축은행도 함께 확보하게 된다.

SBI저축은행, ‘교보SBI’로 사명 변경

SBI저축은행은 11월1일부터 공식 상호를 ‘교보SBI저축은행’으로 변경한다고 30일 공지했다. 사명 변경은 2013년 일본 SBI홀딩스에 인수되면서 현대스위스저축은행에서 SBI저축은행으로 이름을 바꾼 지 약 13년 만이다. 이번 사명 변경은 교보생명과 SBI홀딩스의 지배구조를 반영한 것으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지