사망여우, 한가인 저격 논란 결국 사과 “미숙하고 경솔한 판단”

사진=한가인 유튜브 채널 화면 캡처

배우 한가인의 영양제 소개 영상을 언급해 논란을 빚었던 유튜버 사망여우가 결국 사과했다.

사망여우TV 운영자는 30일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 “이유를 막론하고 이번 영상으로 불편을 느끼신 모든 분께 사과드린다”고 밝혔다.

앞서 사망여우는 최근 먹는 알부민 제품의 광고 방식과 효능 등을 다룬 영상에서 한가인이 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 제품을 소개한 사실을 언급했다. 이후 한가인 관련 내용을 별도의 쇼츠 영상으로 제작하면서 논란이 이어졌다.

이에 사망여우TV 측은 “최근 알부민을 다룬 영상 ‘진짜 범인 공개’에서 한가인 님을 언급했고, 이후 한가인 님이 사과하셨음에도 불구하고 본질이 아닌 한가인 님 내용 부분을 그대로 잘라 굳이 쇼츠로 만들어 오해를 샀다”며 “문제의 쇼츠 영상은 비공개했다”고 설명했다.

이어 “그 부분을 왜 굳이 또 잘라 쇼츠로 만들었는지 본질에 집중해야 할 채널로서 미숙하고 경솔한 판단이었다”며 “이로 인해 불필요한 피해와 상처를 입으셨을 한가인 님께 진심으로 사과드린다”고 전했다.

그러면서 “여러분이 쥐어주신 마이크의 무게를 잊지 않겠다고 다짐해왔음에도 바로 문제를 만들었다”며 “그 무게가 정말 얼마나 무겁고 무서운지 저의 부족함과 오만함을 뼈저리게 느끼고 있다”고 덧붙였다.

또 “말씀 주시는 모든 질타를 곱씹고 곱씹어 무겁게 새기겠다”며 “다시는 이와 같은 경솔한 행동으로 본질을 벗어나 타인에게 상처를 주는 일이 없도록 철저히 반성하고 정신 차리겠다”고 밝혔다.

앞서 한가인은 지난 28일 자신의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’을 통해 과거 소개했던 알부민 제품과 관련한 입장을 밝혔다.

한가인은 해당 제품이 어떠한 대가나 협찬 없이 직접 구매해 사용한 제품이라며 일각에서 제기된 광고 의혹을 해명했다.

이어 “건강과 관련된 제품을 개인적인 경험만으로 소개한 점은 신중하지 못했다”며 “주관적인 체감에 의존해 엄밀한 검증 없이 정보를 전달하는 것이 얼마나 조심스러운 일인지 이번 일을 통해 깨달았다”고 사과했다.

이후 한가인은 직접 구매한 내역도 공개했다. 공개된 결제 내역에 따르면 한가인은 유튜브 채널 개설 전인 2024년 7월 23일 해당 제품 90병을 61만6000원에 구매했다. 같은 해 11월 영양제 소개 영상을 올렸으며, 2025년 3월에도 해당 제품을 추가로 구매한 것으로 나타났다.

한가인은 “해당 제품은 채널 개설 전부터 어떠한 대가나 협찬 없이 개인 비용으로 구매한 제품”이라며 “보내주신 의견들에 귀 기울이고 앞으로는 더욱 조심해서 콘텐츠를 만들겠다”고 밝혔다.

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