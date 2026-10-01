‘가을밤 걸으며 건강 챙긴다’…손목닥터9988 밤 산책 3종 미션

선선한 가을밤 광화문 등 서울 곳곳을 걸으며 건강도 챙기고 야간 명소와 지역 상권도 즐길 수 있는 걷기 챌린지가 마련됐다.

서울시는 다음 달 1일부터 ‘손목닥터9988 밤 산책 3종 챌린지’를 운영한다고 30일 밝혔다.

서울시가 시민들이 가을밤 서울 곳곳을 걸으며 건강을 챙기고 야간 명소와 지역 상권의 매력도 즐길 수 있도록 '손목닥터9988 밤 산책 3종 챌린지'를 운영한다. 게티이미지뱅크

이번 챌린지는 참여 방식에 따라 △서울의 야간 명소를 찾아가는 ‘명소방문’ △가족·연인·친구와 함께 걷는 ‘함께걸음’ △25개 자치구의 밤 산책길을 완주하는 ‘도전과제’ 등 3가지로 구성된다.

먼저 ‘명소방문’은 매일 오후 6시부터 자정까지 지정된 야간 명소 14곳 가운데 3곳을 찾아 위치정보(GPS)로 방문을 인증하면 1000포인트를 지급하는 방식이다.

대상지는 △건대 맛의거리 △사당 오락달빛야장 △창동역 상점가 △상봉 먹자골목 △세로수길 △사당1동 먹자골목 등 ‘서울달빛야장’ 6곳과 △동대문디자인플라자(DDP) △광화문광장 △남산서울타워 △코엑스 △서울달 △세빛섬 △신촌연세로 △용리단길 등 주요 야간 명소 8곳이다.

‘함께걸음’은 가족이나 친구 등과 함께 참여할 수 있다. 손목닥터9988 회원 2명 이상이 같은 날 오후 6시부터 자정 사이 서울에서 함께 걸으며 각각 3000보를 달성한 뒤 인증 사진을 올리면 1명당 500포인트를 받을 수 있다.

특정 코스를 찾아갈 필요 없이 집 근처 산책길이나 한강공원, 동네 골목 등 원하는 장소에서 참여할 수 있다.

손목닥터9988 밤 산책 3종 미션. 서울시

25개 자치구의 대표 산책코스를 모두 걷는 ‘도전과제’도 마련됐다. 자치구별로 선정된 2~4㎞ 안팎의 밤 산책코스 25개를 모두 완주하면 1만 포인트를 지급한다.

대표적으로 종로구는 경복궁을 한 바퀴 도는 2.4㎞ 코스, 광진구는 강변역에서 뚝섬한강공원을 돌아오는 3.3㎞ 코스가 선정됐다. 노원구에서는 ‘노원경춘마루’부터 옛 경춘선 철길을 따라 2.5㎞를 걷고, 송파구에서는 석촌호수와 잠실 일대를 따라 2㎞를 걷는다.

각 챌린지는 참여 인원에 따라 포인트 지급 대상이 제한된다. ‘명소방문’과 ‘함께걸음’은 각각 1만명, ‘도전과제’는 1000명까지 포인트를 지급하며, 미션 달성 포인트는 각 챌린지가 종료된 뒤 일괄 지급한다.

참여를 원하는 시민은 손목닥터9988 앱에 접속해 챌린지 전용 페이지에서 원하는 야간 걷기 미션을 선택한 뒤 수행하면 된다.

손목닥터9988은 서울시가 2021년 선보인 시민 건강관리 앱이다. ‘99세까지 88(팔팔)하게’라는 의미를 담고 있으며, 하루 8000보 이상을 걸으면 포인트가 지급된다. 70세 이상은 5000보 이상 걸으면 된다.

적립한 포인트는 1포인트당 1원으로 서울페이로 전환해 편의점과 식당, 약국 등 28만여 곳에서 현금처럼 사용할 수 있다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “이번 챌린지를 계기로 가족·친구와 서울의 밤길을 함께 걸으며 건강도 챙기고 평소 몰랐던 서울의 야간 명소와 동네의 매력도 새롭게 발견해 보길 바란다”고 말했다.

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