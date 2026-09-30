GS건설, 수처리 기술로 키운 ‘K-연어’ 첫선… 육상양식 사업 확대

GS건설이 자체 수처리 기술을 활용해 육상에서 키운 대서양연어를 선보였다. 건설·수처리 분야에서 쌓은 기술을 육상양식에 접목해 신사업으로 확장한다는 구상이다.

GS건설은 자회사 에코아쿠아팜이 30일 부산 기장군 ‘부산 스마트양식 클러스터’에서 ‘청정 K-연어 출하 선포식’을 열었다고 밝혔다.

허윤홍 GS건설 대표가 30일 부산 기장군 ‘부산 스마트양식 클러스터’에서 열린 ‘청정 K-연어 출하 선포식’에서 축사하고 있다. GS건설 제공

GS건설은 2020년 수처리 기술을 활용한 연어 육상양식을 신사업으로 선정하고 에코아쿠아팜을 설립했다. 이후 대서양연어의 발안란 입식부터 부화, 치어·스몰트·성어 생육, 수질 관리와 출하까지 전 과정을 직접 운영하며 관련 기술과 데이터를 축적했다.

부산 스마트양식 클러스터에는 폐쇄식 순환여과양식시스템(RAS)과 정보통신기술(ICT) 기반 스마트 양식 기술이 적용됐다. RAS는 육상 양식시설에서 사용한 사육수를 여과·정화한 뒤 다시 사용하는 방식이다. 사육수 재이용률을 최대 99%까지 높이는 ‘제로 워터 콘셉트(ZWC)’ 기술도 적용했다. 기존 RAS에 고도 수처리 공정을 추가해 질산염과 미세 고형물 등을 제거하고 신규 용수 사용과 배출수를 줄이는 기술이다.

냉수성 어종인 연어를 국내에서 연중 키우기 위한 온도 관리 기술도 적용했다. 냉각장치와 정밀 온도 제어 시스템을 활용해 여름철에도 수온을 연어 생육에 적합한 12∼16도로 유지했다.

GS건설은 이번 실증을 통해 확보한 수처리·생육관리·시설운영 기술과 데이터를 바탕으로 육상양식 사업을 확대할 계획이다.

GS건설 관계자는 “실제 대서양연어를 키우며 육상양식 전 과정에 필요한 기술과 운영 역량을 축적했다”며 “확보한 기술과 데이터를 바탕으로 육상양식 플랫폼의 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.

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