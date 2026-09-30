‘2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌’ 성황 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 각 부스를 둘러보며 체험을 하고 있다. 강남구는 2023년부터 관내 초·중·특수학교 61개교를 대상으로 추진 중인 '학교로 찾아가는 디지털 미래인재'의 교육성과를 공유하고, 학생들에게 미래기술 체험과 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 기획된 행사다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 스피드 레이스 아레나 체험을 하고 있다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 각 부스를 둘러보며 체험을 하고 있다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 아나운서 체험을 하고 있다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 VR 행성 체험을 하고 있다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 각 부스에서 체험을 하고 있다.

30일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 '2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌'을 찾은 학생들이 각 부스를 둘러보며 체험을 하고 있다.

강남구는 2023년부터 관내 초·중·특수학교 61개교를 대상으로 추진 중인 '학교로 찾아가는 디지털 미래인재'의 교육성과를 공유하고, 학생들에게 미래기술 체험과 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 기획된 행사다.

2026 강남 디지털 DNA(Dream New Area) 페스티벌은 강남 디지털 미래인재 경진대회 시상 및 전시, 미래기술 체험부스, 이벤트존, 특별강연 등으로 다양하게 구성된다.

미래기술 체험부스는 인공지능(AI) 우주관제센터, 우주 발사체 발사 체험, 몰입형 액션 가상현실(VR) 체험 등 모두 53개 부스로 꾸려진다.

이벤트존에서는 'AI 북 DNA'라는 주제로 AI를 기반으로 도서를 추천하는 등 AI를 활용한 다채로운 이벤트가 열린다. 또한 AI 크리에이터 유튜버인 조코딩이 'AI 트렌드와 AI 시대의 인재가 되는 방법'을 주제로 특별강연을 한다.

초·중학생 등 약 3천500명이 행사장을 찾을 것으로 예상된다.

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