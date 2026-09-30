붉은 고기 속 당 성분, 많이 먹을수록 제2형 당뇨병 위험↑

붉은 고기에 흔히 들어 있는 당 성분인 N-글리콜릴뉴라민산(Neu5Gc)을 많이 섭취하는 사람은 적게 섭취하는 사람보다 제2형 당뇨병에 걸릴 위험이 63% 높다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

붉은 고기에 많이 들어 있는 특정 당 성분인 ‘N-글리콜릴뉴라민산(Neu5Gc)’ 섭취량이 많을수록 제2형 당뇨병 위험이 높아지는 것과 관련이 있다는 대규모 관찰연구 결과가 나왔다.

프랑스 소르본 파리 노르드대 레오폴드 페주 박사팀은 30일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 유럽당뇨병학회 연례 학술대회(EASD 2026)에서 뉴트리넷-상테 연구 참가자 8만9953명을 분석한 결과, 고기 유래 Neu5Gc 섭취량과 제2형 당뇨병 위험 사이에 이런 연관성이 나타났다고 밝혔다.

Neu5Gc는 대부분의 포유류가 만드는 당 성분으로 쇠고기 등 붉은 고기에 많이 들어 있다. 반면 인간은 Neu5Gc를 자연적으로 합성하지 못한다.

연구팀은 사람이 섭취한 Neu5Gc가 체내 조직에 편입될 경우 면역계가 이를 이물질로 인식해 항체를 만들고, 만성적인 면역 활성화와 염증 반응을 일으킬 수 있다는 가설에 주목했다. 이러한 면역·염증 반응이 제2형 당뇨병과 연결될 가능성이 있다는 것이다.

연구팀은 식사와 생활 습관이 건강에 미치는 영향을 장기간 추적하는 대규모 전향적 관찰 연구인 뉴트리넷-상테 연구 참가자 8만9953명을 대상으로 고기 유래 Neu5Gc 섭취량과 제2형 당뇨병 위험의 관계를 조사했다.

참가자들은 24시간 식사 기록을 세 차례 작성했고, 연구팀은 식품별 Neu5Gc 함량 데이터베이스를 활용해 섭취량을 추정했다. 이후 고기 유래 Neu5Gc 섭취량에 따라 참가자를 5개 그룹으로 나눠 평균 7.2년간 추적했다.

추적 기간 제2형 당뇨병은 966건 발생했다.

분석 결과 Neu5Gc 섭취량이 많을수록 제2형 당뇨병 위험이 높아지는 경향이 나타났다. 가장 많이 섭취한 상위 20% 그룹의 제2형 당뇨병 발병 위험은 가장 적게 섭취한 하위 20% 그룹보다 63% 높았다. 두 번째로 많이 섭취한 그룹에서도 하위 20% 그룹보다 위험이 41% 높게 나타났다.

이 같은 연관성은 나이와 성별, 신체활동, 식사의 질, 흡연 여부, 기저 건강 상태 등을 고려한 뒤에도 유지됐다. 체질량지수(BMI)를 추가로 고려하자 연관성은 다소 약해졌지만 여전히 통계적으로 유의한 수준이었다.

연구팀은 가능한 기전으로 Neu5Gc에 대한 면역반응과 이에 따른 만성 염증을 제시했다. 이러한 염증 반응이 인슐린을 생성하는 세포나 인슐린에 민감하게 반응하는 조직에 영향을 미치면서 제2형 당뇨병 위험과 연결될 수 있다는 설명이다.

다만 이번 연구는 관찰연구인 만큼 Neu5Gc 섭취가 제2형 당뇨병을 직접 유발한다는 인과관계를 입증한 것은 아니다. 연구팀도 측정하지 않은 생활 습관이나 사회적 요인의 영향을 완전히 배제할 수 없다고 설명했다.

페주 박사는 “Neu5Gc가 어느 정도 수준에서 정확히 면역반응을 유발하는지는 알 수 없다”면서도 “이번 연구는 붉은 고기에서 유래한 Neu5Gc를 많이 섭취할수록 제2형 당뇨병 위험이 점진적으로 높아지는 것과 관련이 있음을 보여준다”고 말했다.

이어 “서구 식단에서 붉은 고기가 흔하게 섭취되는 점을 고려하면 고기 유래 Neu5Gc와 제2형 당뇨병 위험 사이의 연관성은 중요한 발견”이라며 향후 붉은 고기 대신 가금류나 식물성 단백질을 섭취하는 것이 제2형 당뇨병 예방에 도움이 되는지 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.

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