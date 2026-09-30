한국 온 유명 가상자산 투자자들… “비트코인 궁극적 상승”

유명 가상자산 투자자인 아서 헤이즈 메일스트롬 최고투자책임자(CIO)가 인공지능(AI) 투자는 자본 낭비라고 주장하며 비트코인 강세론을 거듭 강조했다.

헤이즈 CIO는 30일 서울 광진구의 한 호텔에서 열린 ‘코리아 블록체인 위크(KBW)’에 참석해 기자들과 만나 “미국 주도의 AI 인프라 확충은 19세기 철도 개발 이후 가장 심각한 자본의 비효율적 분배”라고 비판했다.

아서 헤이즈 메일스트롬 최고투자책임자(CIO·왼쪽)와 톰 리 비트마인 이사회 의장. 연합뉴스

그는 “AI 데이터센터를 구축해 얻는 컴퓨팅 인프라는 기대만큼의 수익을 내지 못한다”며 “이러한 흐름이 지속되면 2008년 금융위기에 버금가는 경제 공황이 발생할 수 있고, 궁극적으로는 비트코인 가격 상승으로 이어질 것”이라고 내다봤다.

수년 전부터 비트코인이 향후 100만달러(약 13억5000만원)까지 오를 수 있다고 전망해 온 그는 “100만달러는 목표로 삼고 싶은 영감을 주는 숫자”라고 설명했다.

가상자산 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창립자이기도 한 그는 한국 기업에 관심이 있느냐는 질문에 “한국에서 직접적인 활동을 하고 있지는 않지만, 가상자산 관련 생태계가 활발하게 조성되는 모습을 관심 있게 지켜보고 있다”고 밝혔다.

향후 유망 분야로는 AI와 가상자산을 결합한 섹터를 꼽았다. 헤이즈 CIO는 “달러 기반 스테이블코인은 의사결정 과정에서 미국 정부의 영향을 받을 수밖에 없다”며 “AI 에이전트가 주도하는 결제 시대에는 정부나 사람의 개입이 없는 탈중앙화 화폐 네트워크가 큰 주목을 받을 것”이라고 강조했다.

이날 KBW 무대에 함께 오른 유명 가상자산 투자자 톰 리 비트마인 이사회 의장 역시 시장의 가파른 상승을 점쳤다.

톰 리 의장은 “비트코인 가격이 최근 200일 이동평균선 위로 올라섰는데, 과거 12년 동안 총 9번 있었던 이 같은 현상 중 8번이 강세장으로 이어졌다”고 분석했다.

이어 “이달 들어 비트코인 관련 상품으로의 자금 유입이 플러스(+)로 전환됐다”며 “올해 4분기에는 기관 투자자들의 집중적인 가상자산 매수가 이뤄질 것”이라고 전망했다.

그는 “많은 투자자가 가상자산을 포기하고 AI 시장으로 넘어갔지만, 앞으로 다가올 가상자산 상승 사이클은 역대 최고 수준이 될 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

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