계양구, 10월 5일 가을 음악축제 ‘구민의 날’ 축하 불꽃놀이

인천 계양구가 10월 5일 구민의 날을 기념해 가을의 정취를 느낄 수 있는 음악축제를 연다. 계양구는 계양아시아드양궁장 일원에서 ‘제32회 계양구민의 날’ 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

기존 음악회 중심의 행사에서 벗어나 홍보·체험부스와 먹거리 장터, 음악회 등 다채로운 프로그램을 마련한다. 구민들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 축제의 장으로 만들기 위한 취지다. 당일 ‘계양구청 유튜브’에서 주요 일정을 실시간으로 중계된다.

정오부터 양궁장 앞 야외광장에서 다양한 홍보·체험부스가 펼쳐진다. 또 계양체육관 야외공연광장에서는 구민 가요제와 식품산업육성 페스티벌이 각각 진행된다. 오후 5시부터 구민의 날 기념식이 열린다.

오후 6시30분 김용빈, 어반자카파, 브브걸, 마이진, 홍경민, 박강성 등 6개 팀이 출연하는 음악축제가 이어진다. 오후 8시40분 2022년 이후 4년 만에 축하 불꽃놀이가 재개돼 대미를 장식할 예정이다.

박형우 계양구청장은 “제32회 구민의 날을 맞아 다같이 어울리고 웃을 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 것”이라며 “안전한 운영을 바탕으로 모두가 편안하게 다녀가도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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