최근 2년간 제보 반영률 77%… 경북도의회, 도민 제보 창구 운영

경북도의회는 도민 제보 창구를 운영한다고 30일 밝혔다. 11월6일부터 열리는 제367회 경상북도의회 제2차 정례회 기간에 실시하는 행정사무감사를 앞두고 도민들로부터 각종 의견과 제보를 받기 위해서다.

제보 접수기간은 10월1~31일까지 한달간이다. 제보는 도정과 교육행정 업무 전반에 대한 개선 및 건의사항, 예산낭비, 위법·부당한 행정사례, 기타 생활불편 사항 등이다. 제보된 내용은 행정사무감사에 반영하거나 참고자료로 활용한다.

경북도의회는 도민 제보 창구를 운영한다고 30일 밝혔다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

실제로 최근 2년간 행정사무감사에서는 13건의 도민제보가 접수됐고 이 가운데 10건이 실제 감사에 반영됐다.

제보방법은 경북도의회 홈페이지를 이용하거나 팩스, 우편, 직접 방문 등의 접수가 가능하다. 결과는 감사가 끝난 후 제보자에게 직접 회신한다. 다만 재판·수사 중인 사건과 개인의 사생활 침해 우려 또는 익명으로 제보하는 사항, 단순 민원 등은 제외한다.

김희수 도의회 의장은 “행정사무감사는 도정과 교육행정 전반을 면밀히 살피고 불합리한 제도와 관행을 개선하기 위한 중요한 의정활동이다”며 “일상에서 직접 느낀 불편사항과 개선이 필요한 부분을 적극적으로 제보해 주길 바란다”고 말했다.

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