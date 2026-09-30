한화, 우주발사체 재사용 시연체 총조립 착수… ‘한국판 스페이스X’ 도전

한화에어로스페이스가 우주발사체 재사용 기술 확보를 위한 시연체 총조립에 착수했다.

한화에어로스페이스는 한국항공우주연구원(항우연)이 주관하는 발사체 재사용 기술 개발 과제에 따라 재사용 기술 시연체 총조립에 들어갔다고 30일 밝혔다.

이번 과제에는 항우연을 비롯해 체계종합을 담당하는 한화에어로스페이스와 비츠로넥스텍, 한양이엔지 등 국내 우주기업들이 참여한다. 이를 통해 2028년까지 실증을 마치고 미국 스페이스X의 주력 발사체인 ‘팰컨9’과 같은 발사체 재사용 핵심 기술을 확보할 계획이다.

재사용 기술 시연체는 높이 12.2m, 직경 1.5m 크기로, 추력 조절이 가능한 다단연소 사이클 터보펌프 엔진 1기가 탑재된다. 2028년 예정된 비행시험은 시연체가 수직 이륙한 뒤 약 90초 동안 500m 고도까지 올라갔다가 목표 지점에 안정적으로 수직 착륙하는 것을 목표로 한다.

발사체 재사용 기술은 우주 수송 서비스의 운용 비용을 낮추고 발사 빈도를 늘릴 수 있는 핵심 기술이다. 세계 최초로 재사용 발사체 상용화에 성공한 스페이스X는 팰컨9의 1단 발사체를 반복 사용하며 1㎏당 발사 비용을 획기적으로 낮춘 것으로 알려졌다.

한화에어로스페이스는 이번 기술 실증을 바탕으로 2030년대 중반 예정된 차세대발사체 1단 재사용을 위한 발판을 마련하고, 발사 비용 경쟁력 확보를 통해 글로벌 우주 수송 서비스 시장 진출을 가속화한다는 구상이다.

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