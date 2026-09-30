군산항~부산항 피더항로 첫 운항…월 5항차·1만TEU 처리

전북 군산항과 부산항을 잇는 피더항로가 첫 운항에 들어가면서 군산항의 물류 지도가 새롭게 그려질 전망이다. 연간 1만2000TEU(20피트 컨테이너 1만2000개) 규모의 신규 물동량 확보와 함께 도내 수출입 기업의 물류비 절감 효과가 기대된다.

전북도는 군산시, 군산해양수산청, 군산컨테이너터미널과 함께 추진해 온 군산항~부산항 피더항로가 30일 첫 운항을 시작했다고 밝혔다. 피더항로는 중소형 선박으로 지역 항만과 대형 환적항을 연결하는 항로다.

SCL 선사의 2700t급 ‘재원니케호’가 30일 전북 군산항을 출발해 부산항을 잇는 피더항로의 첫 운항에 나서고 있다. 전북도 제공

이번 항로는 부산항 등 대형 항만을 이용하기 위해 육상운송에 의존해 온 도내 기업의 물류 부담을 낮추고 군산항의 신규 물동량을 확보하기 위해 추진됐다. 운항 선사는 SCL(Supply Chain Logistics)로, 2700t급(170TEU) 규모의 ‘재원니케호’를 투입한다. 재원니케호는 월 5항차 운항하며 항차당 200TEU, 월 1000TEU의 컨테이너 화물을 처리할 계획이다. 이는 군산컨테이너터미널의 월 전체 물동량(2000TEU)의 절반에 해당한다. 항로가 안정적으로 운영되면 연간 1만2000TEU(18만t)의 신규 물동량을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재 확보된 주요 물량은 DS단석의 폐배터리·납괴 등 600TEU, 풍농비료의 비료·원료 200TEU, 선광의 옥수수·사료 200TEU 등 월 1000TEU 규모다. 수입 물량이 월 850TEU, 수출 물량이 150TEU다.

운항 초기에는 부산신항의 선석 확보 여건 등을 고려해 부산~광양 구간을 철도로 운송하고, 광양~군산 구간을 피더선으로 연결한다. 이후 내년 상반기 부산신항 피더선 전용터미널이 개장하면 부산~군산 직항 피더항로로 단계적으로 전환해 수송 시간과 물류비를 줄일 계획이다.

전북도와 군산시는 항로의 조기 안정화를 위해 화물 유치 지원도 확대한다. 군산항을 이용하는 내항 화물 선사에 대한 지원 단가를 기존 1TEU당 1만원에서 4만원으로 높이고, 반기별 2000TEU 이상을 처리하면 항로 개설 장려금 1억원을 지원할 계획이다. 시도는 신젠타코리아, 구보타, 당진낙농축협 등을 대상으로 추가 물동량 확보를 위한 포트세일즈도 추진한다. 물동량이 늘어나면 월 6항차로 증편할 예정이다.

전북도 관계자는 “이번 군산항 피더항로 개설은 신규 물동량을 확보하고 도내 기업의 물류 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라며 “항로가 안정적으로 정착하고 군산항 활성화로 이어지도록 지속적인 포트세일즈를 통해 신규 물동량 확보에 힘쓸 것”이라고 말했다.

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