HJ중공업, 7900TEU급 컨테이너선 명명식 거행

HJ중공업이 지난 29일 부산 영도조선소에서 7900TEU급 친환경 컨테이너선 명명식을 개최했다.

이날 명명식에는 선주사인 그리스 TMS의 콘스탄티노스 파블로풀로스 본부장과 유상철 HJ중공업 대표를 비롯한 조선소, 한국무역보험공사, 선급, 협력사 등 총 50여명의 관계자가 참석했다.

콘스탄티노스 파블로풀로스 TMS 본부장(왼쪽 네 번째)과 유상철 HJ중공업 대표(오른쪽 다섯 번째)가 지난 29일 부산 영도조선소에서 개최된 7900TEU급 친환경 컨테이너선 명명식에서 기념촬영을 하고 있다. HJ중공업 제공

이 선박은 HJ중공업이 2024년 유럽 선주사로부터 수주한 총 8척의 7900TEU급 컨테이너선 중 네 번째 선박이다. 총길이 272m, 폭 42m, 깊이 20m 규모로, 연료 효율을 높이고 탄소 배출을 줄일 수 있도록 설계된 친환경 컨테이너 운반선이다.

이날 명명식에서는 콘스탄티노스 파블로풀로스 본부장의 배우자가 대모(Godmother)로 나서 선박에 ‘가닛(GARNET)’이라는 이름을 부여하고, 안전한 항해와 선원들의 무사고를 기원했다.

이번 명명식으로 HJ중공업은 2021년 상선 시장에 재진입한 이후 수주한 5000~9000TEU급 중대형 친환경 컨테이너선 총 14척을 성공적으로 인도하며 독보적인 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

HJ중공업은 연료 효율과 운항 경제성을 높이는 동시에 탄소 배출 저감 효과까지 고려한 친환경 선박으로 글로벌 선주사들의 다양한 요구에 적극 대응하고 있다. 자체 개발한 최신 3차원 선형 설계기술을 바탕으로 선체와 화물 공간을 최적화해 동일 선형 대비 적재 효율을 극대화한 것이 특징이다.

올해도 1만100TEU급 친환경 컨테이너선 8척을 수주하며 시장 경쟁력을 한층 강화하고 있는 HJ중공업은 탈탄소 시대를 선도할 수 있는 고효율·친환경 선박 개발과 추가 물량 확보에 역량을 집중해 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “HJ중공업을 믿고 배의 건조를 맡겨준 TMS그룹과 현장에서 헌신적으로 노력한 조선소 임직원, 협력사, 선급에 감사드린다”며 “고도의 친환경 기술과 차별화된 건조 역량을 바탕으로 고객이 신뢰할 수 있는 선박을 건조해 글로벌 조선사로서의 입지를 더욱 굳건히 하겠다”고 말했다.

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