박미선, BTS 콘서트 다녀오더니…"거의 간증, 부흥회 느낌"

코미디언 박미선이 그룹 방탄소년단 콘서트를 관람한 뒤 이들에게 푹 빠진 모습을 보여준다.

박미선은 30일 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 방탄소년단 콘서트를 다녀온 후기를 이야기한다.

박미선이 방탄소년단 콘서트 관람 후기에 대해 이야기 하는 모습이다. MBC 유튜브 캡처

박미선은 "원래 (아이돌에) 관심이 없었는데 정란이가 워낙 이런 거 잘 알아서 함께 가게 됐다"고 한다.

그는 "세상에 우리나라에 이렇게 자랑스러운 동생들이 있어서 놀랐다. 멤버 한명 한명 다 좋더라"고 한다.

박미선은 방탄소년단 팬덤인 '아미'의 단합력에 대해서도 언급한다.

그는 "뒤에 어떤 리더가 '핸드폰 드세요, 불 밝혀주세요' 하면 다들 아주 일사불란하게 흔들더라"며 "또 '핸드폰 내리세요' 하면 내리고 '드세요' 하면 들더라"고 설명한다.

이어 "이거 제대로 통제하는구나 싶었다. 그날 현장에서 미친 듯이 같이 춤췄다"고 한다.

박미선은 공연 관람 후 방탄소년단에게 푹 빠진 모습을 보인다.

그는 "진짜 왜 하늘에서 빛이 내려오는 느낌이더라"며 "수준이 다르고 내가 같은 국민이라는 게 자랑스럽다"고 한다.

이에 김구라는 "거의 간증, 부흥회 느낌이네"라고 말한다.

<뉴시스>

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