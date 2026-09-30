“슈퍼지능 가능성 예고편”…트럼프, 그록·제미나이 기반 美 정부 AI챗봇 출시

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)을 활용한 미국 연방정부의 챗봇 웹사이트를 선보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일(현지시간) 미국 워싱턴 앤드루 W. 멜론 강당에서 열린 미국 연방정부 챗봇 웹사이트 ‘아메리카닷거브(America.gov)’ 출범 기념행사에서 관련 문서에 서명한 뒤 이를 들어 보이고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)과 워싱턴포스트(WP) 등 현지 매체에 따르면 29일(현지시간) 트럼프 대통령은 앤드루 W. 멜론 강당에서 정부 서비스 검색을 돕는 AI 기반 웹사이트 ‘아메리카닷거브(America.gov)’ 출시를 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 행사에서 “이것은 단순한 웹사이트가 아니다”며 “미국의 건국 이념을 되살리는 것이며 21세기와 그 이후를 위한 정부를 재창조하는 것”이라고 말했다.

이어 그는 “정부의 이러한 혁신은 슈퍼지능(SI·Super Intelligence)으로 가능한 것들의 예고편에 불과하다”며 “우리는 기술이 우리에게 미칠 영향에 대한 두려움에 굴복하지 않을 것”이라고 주장했다.

미국 연방정부 챗봇 웹사이트 아메리카닷거브. 아메리카닷거브 캡처

이 웹사이트는 기존 AI 챗봇와 유사하다. 질문을 입력하면 관련 정보를 찾아주는 방식으로 연방 일자리 정보부터 정부가 공개한 미확인비행물체(UFO) 관련 자료까지 한 곳에서 검색할 수 있다. 정부 차원의 원스톱 플랫폼을 통해 민원인은 필요한 업무를 담당하는 부처나 기관을 일일이 찾아야 하는 번거로움을 덜 수 있게 된다.

서비스 초기 ‘아메리카닷거브’는 약 2만9000개 미국 연방정부 기관 사이트에 흩어진 정보를 찾아주는 서비스에 주력한다. 향후 몇 달 안에는 여권 갱신과 메디케어 가입 신청, 연방 학자금 대출 현황 확인 등 실제 행정 업무를 처리할 수 있도록 기능을 확대하는 것을 목표로 한다.

스페이스XAI의 ‘그록’과 구글의 ‘제미나이’가 기술 기반으로 활용됐다. 웹사이트 설계는 에어비앤비 공동 창업자이자 백악관 국가디자인스튜디오 최고디자인책임자(CDO)인 조 게비아가 주도했다.

조 게비아는 WSJ에 해당 웹사이트가 “연방정부의 새로운 디지털 정문 기능을 할 것”이라며 “이 기술은 초강대국이라면 기대할 만한 표준을 설정하면서 조만간 모든 연방 민원 서비스의 최종 목적지로서 역할을 할 것”이라고 설명했다.

WSJ은 이번 웹사이트 출시에 대해 “야심찬 아이디어이지만 새롭진 않다”며 “인터넷 초기 클린턴 행정부를 시작으로 각 행정부는 어떤 형태로든 연방정부 원스톱 포털을 구축하려 시도해 왔다”고 보도했다.

앞서 버락 오바마 행정부 당시에도 건강보험개혁법 시행 과정에서 ‘헬스케어닷거브(Healthcare.gov)’를 출시했으며 초기에는 접속 장애로 이용자들이 불편을 겪기도 했다.

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