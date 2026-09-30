'수시 먹통'에 80개大 3184건 추가접수…경쟁률 0.22%↑

2027학년도 대입 수시모집 '먹통' 사태로 원서접수 마감을 1시간 늘린 100개 대학 가운데 실제 추가 접수가 발생한 대학은 80곳인 것으로 파악됐다.



마감 연장 시간 동안 이들 대학에 들어온 추가 접수는 총 3천184건으로, 모집단위(전형)당 평균 약 1.8건이었다.

대구의 한 수험생이 지난 14일 수시모집 원서접수 대행사 '유웨이어플라이' 홈페이지에 접속해 2027학년도 수시모집 서버 오류 구제신청을 하고 있다.

이 가운데 73%인 2천329건은 시스템 오류 당시 접수를 진행한 기록이 확인됐고, 나머지 855건은 로그인 자체가 불가능해 전산 기록이 남지 않은 경우였다.



교육부는 30일 보도참고자료를 내고 이런 내용의 '수시 원서접수 마감 연장에 따른 원서접수 현황'을 공개했다.



교육부는 원서접수 대행사로부터 제출받은 자료를 바탕으로 2027학년도 수시모집 원서접수 마감 시간 연장 이후의 접수 현황을 분석했다.



분석 결과에 따르면 지난 11일 수시 원서접수 마감을 앞두고 민간 대행사인 유웨이어플라이의 시스템 오류가 발생하자 총 116개 대학 가운데 100개 대학이 마감 시간을 오후 6시에서 오후 7시로 1시간 연장했다.



이 가운데 실제 추가 원서 접수가 이뤄진 대학은 80곳으로 집계됐으며, 총 1천781개 모집단위에서 3천184건이 추가 접수됐다. 모집단위당 평균 약 1.8건이다.



추가 접수된 3천184건 중 시스템 오류 당시 원서접수를 진행하던 중 오류 기록이 남은 경우는 2천329건으로 약 73%에 해당했다.

이기정 한국대학교육협의회 회장, 성윤석 유웨이 대표이사가 지난 14일 서울 금천구 한국대학교육협의회에서 열린 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 연합뉴스

나머지 855건은 시스템 오류로 로그인 자체가 불가해 전산 기록이 남지 않은 경우였다.



마감 시간 연장으로 추가 접수가 발생한 80개 대학의 평균 경쟁률은 당초 마감 시한인 11일 오후 6시 기준 10.25대 1에서 실제 마감 시각인 오후 7시 기준 10.27대 1로 약 0.22% 증가한 것으로 파악됐다.



추가 접수가 발생한 1천781개 모집단위의 평균 경쟁률은 13.66대 1에서 13.76대 1로 약 0.74% 상승했다.



교육부에 따르면 대부분(69.8%)의 모집단위에서 추가 접수가 1건 발생했고, 10건 이상인 모집단위는 당초 경쟁률이 높았던 논술 및 실기위주 전형에 집중됐다.



특히 마감 연장 기간에 최종 경쟁률을 공개한 17개 대학의 모집단위에선 모두 2건 이하의 추가 접수가 발생했다. 총 35개 모집단위에 39건의 원서가 추가로 접수됐다.



마감 시간 연장에 따른 추가접수 및 사후 구제가 확정된 원서를 포함한 최종 경쟁률은 대학별 홈페이지나 원서접수 사이트 등을 통해 확인할 수 있다고 교육부는 전했다.

송근현 교육부 대학정책관이 지난 17일 세종시 정부세종청사에서 유웨이어플라이의 2027학년도 대입 수시모집 원서 접수의 시스템 장애 관련 구제 신청 접수 등 조치 결과에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

한편 교육부는 이번 '수시 먹통' 사태가 발생한 원서접수 대행사 유웨이어플라이에 대한 특별조사 기간(16∼23일)을 연장하기로 결정했다고 밝혔다.



이는 민간 대행사인 유웨이어플라이의 시스템 장애 원인뿐만 아니라 원서접수 시스템 운영 전반, 안정성 조치, 관리 프로세스 등에 대한 면밀한 조사를 위한 것이라고 교육부는 설명했다.



교육부는 "향후 추가 조사 일정 및 계획은 1차 조사 결과에 대한 분석을 바탕으로 수립할 예정"이라며 "그 조사 결과에 따라 원인 및 책임 소재를 명확히 하고 종합적인 개선 방안을 도출할 계획"이라고 말했다.



아울러 교육부는 이날부터 한국대학교육협의회(대교협)와 민간 대행사 2곳(유웨이어플라이·진학사어플라이)과 함께 합동 태스크포스(TF)를 운영한다고 밝혔다.



내년 1월 4일부터 2027학년도 정시모집이 실시되는 만큼 민간 원서접수 대행사의 시스템 관리 부실 등으로 인한 혼란이 더는 발생하지 않도록 막겠다는 것이다.



교육부는 이 TF를 통해 민간 대행사의 서비스 운영체계 전반을 원점에서 재검토하고, 장애 발생에 대비한 준비체계(매뉴얼·전달체계·모의훈련 등)를 구축할 계획이다.



또한 대학의 최종 경쟁률 공개 방식 개선 등 원서접수 시 혼란을 방지하기 위한 여러 대응 방안도 마련할 방침이다.

<연합>

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