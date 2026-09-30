[속보] 李 대통령, ‘DMZ 지뢰 폭발’ 사고 장병 위로 방문…“충분히 예우”

이재명 대통령이 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 다친 장병과 가족들을 위로했다.

이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

김성완 청와대 대변인은 이 대통령이 국군수도병원을 방문해 부상 장병들 가족의 고충 사항을 듣고, 부상 장병들도 위로했다고 30일 서면브리핑에서 밝혔다.

자리에서 이 대통령은 “부상 장병들과 가족이 걱정하지 않게 치료와 재활은 물론, 군 생활도 계속할 수 있게 충분히 예우하겠다”고 말했다.

부상자들이 충분히 예우받지 못하면 군 사기와 직결되니 반드시 챙겨달라고 이 대통령은 군 관계자들에게 당부했다.

이 대통령을 만난 부상 장병들은 “어디든 어느 자리든, 국가를 위해 헌신하고 싶다”며 회복 후에도 군 복무를 계속하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

이들은 “작전팀이 한 몸이 돼 살아남을 수 있었다”고 전우들을 향한 고마움도 표시했다.

부상 장병을 이용한 선동과 음모론으로 힘들다며 이를 바로잡아달라는 가족들의 부탁이 있었다고 김 대변인은 전했다.

이 대통령의 위문 방문에는 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장, 강건작 안보1차장 등이 동행했다.

현장 사진 공개 시 부상 장병 가족의 자녀들이 상처를 받을 수 있다는 우려를 반영해 위문은 촬영 없이 조용히 이뤄졌다.

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