‘하루 1000원’…전북도, 청년·신혼부부에 천원주택 700호 공급

전북도가 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 낮추기 위해 하루 1000원꼴인 월 3만원만 내면 거주할 수 있는 ‘천원주택’ 700호를 공급한다. 내년부터 2030년까지 4년간 488억원을 투입해 청년층의 지역 정착과 결혼·출산을 지원할 방침이다.

천원주택은 전북개발공사와 각 시·군이 확보하거나 매입한 임대주택을 청년과 신혼부부에게 공급하고, 실제 임대료에서 입주자 부담분인 월 3만원을 제외한 나머지를 도와 시·군이 지원하는 사업이다. 공급 물량은 기존에 확보한 임대주택 267호와 신규 매입 433호다.

총사업비는 국비 206억원, 지방비 248억원, 전북개발공사 44억원 등 488억원이다. 이 중 459억원은 주택 매입에, 29억원은 임대료 지원에 투입된다. 신규 매입 물량 433호는 국토교통부 매입임대주택 공급 사업을 활용해 확보할 계획이다.

지원 대상은 19~39세 청년과 혼인신고일 기준 7년 이내 신혼부부 또는 예비 신혼부부다. 청년은 전년도 도시 근로자 가구당 월평균 소득 100% 이하, 신혼부부는 130% 이하가 기준이며 배우자 소득이 있는 경우 200% 이하까지 적용된다. 신생아 가구와 자녀가 있는 가구 등이 우선순위를 갖는다. 임대료 지원은 최초 2년을 기본으로 최대 6년까지 연장할 수 있다. 자녀를 출산하면 1명당 2년씩 추가돼 최장 10년까지 지원받을 수 있다.

전북도는 올해 시·군과 전북개발공사를 대상으로 수요를 조사하고 지역별 주택 확보와 공급 방안을 마련할 예정이다. 입주자 선정과 임대료 지원, 지원 기간 등 세부 기준을 담은 운영 지침을 마련하고 관련 조례도 개정한다.

전북도 관계자는 “천원주택은 청년과 신혼부부가 가장 크게 체감하는 주거비 부담을 실질적으로 낮춰 지역 정착을 돕기 위한 사업”이라며 “청년들이 집 문제로, 타지로 떠나지 않고 전북에서 일하고 결혼하고 아이를 키우며 안정적으로 뿌리내리도록 다양한 주거 지원 정책을 발굴할 계획”이라고 말했다.

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