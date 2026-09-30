李대통령, 지뢰사고 부상장병 위문 방문…"충분히 예우" 약속

이재명 대통령은 30일 오전 국군수도병원을 방문, 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 다친 장병들과 가족들을 위로했다고 김성완 청와대 대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.



이 대통령은 우선 병실을 찾아 부상 장병들을 위로하며 회복에 전념할 것을 당부하고, 이어 부상 장병들의 가족을 만나 고충 사항을 들었다.

이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 자리에서 이 대통령은 "부상 장병들과 가족이 걱정하지 않도록 치료와 재활은 물론, 군 생활을 계속할 수 있도록 충분히 예우하겠다"고 약속했다.



군 관계자들에게 '작전 중 부상'에 대한 합당한 보상이 있는지 물어보며 "부상자들이 충분히 예우받지 못하면 군의 사기와 직결되니 반드시 챙겨달라"고 당부했다.



또 구체적 지원방안을 검토해 그 결과를 가족들에게 알려주라고도 지시했다.



이 대통령을 만난 부상 장병들도 "어디든 어느 자리든, 국가를 위해 헌신하고 싶다"며 회복 후에도 군 복무를 계속하고 싶다는 뜻을 밝혔다.



이들은 "작전팀이 한 몸이 돼 살아남을 수 있었다"고 전우들을 향한 고마움을 표시하기도 했다.



장병들의 가족들은 "부상 장병을 이용해 선동하고 음모론을 펼치는 사람이 너무 많아 힘들다"며 이를 바로잡아달라고 이 대통령에게 부탁하기도 했다고 김 대변인은 전했다.



이날 이 대통령의 위문 방문에는 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장, 강건작 안보1차장 등이 동행했다.



사진이 공개될 경우 부상 장병 가족의 어린 자녀들이 상처받을 수 있다는 우려를 반영, 위문은 촬영 없이 조용히 이뤄졌다고 김 대변인은 밝혔다.

<연합>

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