샘 오취리, 121일 만에 SNS 재개 "가끔은 삶을 돌아볼 필요 있어"

방송인 샘 오취리가 121일 만에 SNS 활동을 재개했다.

오취리는 29일 소셜미디어에 "가끔은 뒤를 돌아보며 지금까지의 삶을 돌아보고 감사할 필요가 있다"는 글과 함께 사진 하나를 올렸다.

샘 오취리의 10년전 모습과 최근 모습이 함께 담긴 사진이다. 샘 오취리 SNS 캡처

그는 "두 사진 사이에는 10년이라는 시간이 흘렀다. 정말 확 달라졌다. 기도와 충분한 수분 섭취와 시어버터가 큰 도움이 됐다. 10년 전과 10년 후"라고 했다.

사진에는 오취리가 한 여성과 나란히 어깨동무를 한 채 사진을 찍은 모습이 담겼다.

오취리는 지난 10년 동안 거의 늙지 않은 동안 외모를 자랑했다.

그는 동안일 수 있는 비결로 수분 섭취와 시어버터를 꼽았다.

한편 오취리는 2020년 의정부고등학교 학생들의 '관짝소년단' 패러디 졸업 사진을 공개적으로 지적한 바 있다.

이후 과거 방송에서 동양인 비하 제스처 및 SNS 해시태그 논란으로 역풍을 맞고 방송 활동을 중단했다.

현재는 통역 아르바이트나 대사관 행사 등에 참여하며 지내는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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