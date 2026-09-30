새만금개발공사, 3대 신평사서 기업신용 ‘AAA’

새만금개발공사가 국내 3대 신용평가사로부터 기업 신용 최고 등급인 ‘AAA’를 받으면서 대규모 개발사업을 위한 안정적인 자금조달 기반을 확보했다.

새만금개발공사는 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 등 3개 신용평가사로부터 기업 신용 ‘AAA’ 등급을 획득했다고 30일 밝혔다.

새만금개발공사 청사 전경. 뉴스1

공사는 새만금 개발사업을 전담하는 공기업으로서 높은 사업 공공성과 확고한 사업 지위를 갖춘 데다 대규모 정부 출자를 바탕으로 우량한 재무구조와 무차입 기조를 유지하고 있는 점을 높게 평가받았다고 설명했다.

실적도 신용등급 상승에 힘을 보탰다. 공사는 2022년부터 4년 연속 순이익 흑자를 기록했으며, 지난해는 새만금 스마트 수변도시 첫 분양을 성공적으로 마치면서 설립 이후 최대인 132억원의 순이익을 거뒀다.

이번 ‘AAA’ 등급 획득으로 공사채 발행을 통한 자금조달 여건도 마련됐다. 특히, 스마트 수변도시와 제2산업단지 조성 등 대규모 재원이 필요한 사업의 추진 동력이 강화될 것으로 공사는 기대한다.

나경균 새만금개발공사 사장은 “스마트 수변도시와 제2산업단지 조성에 막대한 재원이 필요한 만큼 이번 신용평가를 바탕으로 안정적인 자금조달 기반을 갖추게 됐다”며 “새만금 사업을 속도감 있게 추진해 조기 활성화를 이끌 것”이라고 말했다.

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