‘시키는 AI’에서 ‘알아서 하는 AI’로…오픈AI, AI 에이전트 ‘닷츠’ 공개

오픈AI가 이용자가 일일이 작업 과정을 지시하지 않아도 목표에 맞춰 스스로 업무를 수행하는 인공지능(AI) 에이전트를 선보였다.

단순히 질문에 답하는 것을 넘어 클라우드 컴퓨터와 각종 애플리케이션을 활용해 프로젝트를 직접 수행하는 형태다.

오픈AI가 이용자에게 역할을 부여받아 자율적으로 업무를 수행하는 인공지능(AI) 에이전트 ‘닷츠(dots)’를 선보였다. 오픈AI

오픈AI는 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코 포트메이슨센터에서 열린 연례 개발자회의 ‘데브데이 2026’에서 AI 에이전트 ‘닷츠(dots)’를 공개했다.

오픈AI에 따르면 닷츠는 자체 클라우드 컴퓨터와 브라우저를 기반으로 연구·데이터 분석·문서 작성·소프트웨어 개발 등 다양한 업무를 수행할 수 있다. GPT-6 아스트라를 기반으로 작동하며, 이용자가 목표를 설정하면 관련 맥락과 연결된 도구를 파악해 여러 단계의 작업을 스스로 진행한다.

또 이용자와 함께 작업하는 과정에서 피드백을 바탕으로 선호도와 작업 방식, 결과물에 대한 기준 등을 학습한다. 오픈AI는 닷츠가 플러그인 생태계를 통해 4000개 이상의 애플리케이션과 연결될 수 있다고 설명했다.

업무를 지시하는 방식도 기존 챗봇과 다르다. 이용자는 챗GPT 웹·데스크톱·모바일에서 닷츠와 대화하거나 음성으로 소통할 수 있으며, 슬랙과 마이크로소프트 팀즈에서도 닷츠를 이용할 수 있다.

문자메시지를 통한 소통도 지원한다. 오픈AI는 닷츠가 문자메시지와 슬랙, 팀즈 등 여러 채널에서 맥락을 유지할 수 있도록 했다고 설명했다. 이에 따라 챗GPT에서 프로젝트를 시작한 뒤 문자메시지나 업무용 메신저를 통해 세부 내용을 추가하는 방식으로 업무를 이어갈 수 있다.

예를 들어 개발자는 닷츠에 앱의 오류를 조사하고 수정하도록 맡길 수 있고, 콘텐츠 제작자는 인터뷰 자료를 바탕으로 관련 콘텐츠 초안을 작성하도록 할 수 있다.

오픈AI 내부 테스트에서는 닷츠가 슬랙에 올라온 버그를 찾아 조사를 시작하거나 새로운 디자인을 실제 작동하는 앱으로 구현하는 등 능동적으로 업무를 수행하는 사례가 소개됐다. 외부 초기 테스트에서는 이용자가 발송하지 않은 청구서를 찾아 작성한 뒤 승인을 받아 보내는 사례도 제시됐다.

다만 AI가 자율적으로 움직이는 만큼 이용자가 권한의 범위를 직접 설정할 수 있도록 했다. 닷츠가 접근할 수 있는 앱을 선택하고, 특정 행동을 허용하거나 승인을 요구하거나 차단하는 등의 규칙을 설정할 수 있다.

오픈AI는 비밀번호 변경 등 민감한 작업은 이용자가 직접 처리하도록 하는 등 안전장치를 마련했다고 설명했다. 닷츠가 수행하는 작업은 이용자가 진행 상황을 확인할 수 있으며, 중요한 작업에 대해서는 승인 절차를 거칠 수 있다.

닷츠는 지원 지역의 챗GPT 프로와 비즈니스 프리미엄 이용자에게 순차적으로 제공된다. 엔터프라이즈·에듀·헬스케어 이용자는 워크스페이스 관리자가 베타 기능을 활성화하면 이용할 수 있다. 첫 번째 닷은 프로와 비즈니스 프리미엄 요금제에 추가 비용 없이 포함된다.

오픈AI는 기업용 데이터가 모델 개선에 기본적으로 활용되지 않도록 했으며, 개인 요금제 이용자는 닷츠와의 대화 및 작업 내용을 모델 개선에 활용할지 직접 선택할 수 있다고 밝혔다. 닷츠와의 대화는 챗GPT 사용량 한도에 포함되지 않지만, 닷츠가 Codex나 챗GPT Work에서 수행하는 작업은 해당 사용량에 포함된다.

이와 함께 오픈AI는 사람과 AI 에이전트가 같은 업무 공간에서 협업할 수 있는 ‘챗GPT 스페이스’도 선보였다. 팀원과 챗GPT, 닷이 공유된 지식과 작업 맥락을 바탕으로 함께 프로젝트를 진행할 수 있는 공간이다.

오픈AI는 이번 데브데이에서 닷츠와 챗GPT 스페이스를 비롯해 20개 이상의 주요 제품과 기능을 공개했다. 닷츠를 통해 AI가 사용자의 질문에 답하는 것을 넘어 목표에 따라 여러 단계의 업무를 수행하고, 이용자의 피드백을 반영해 지속적으로 작업을 이어가는 에이전트형 AI의 활용 방안을 제시했다.

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