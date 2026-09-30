윤은혜 "사람 많은 것 힘들다…아직 해결 어려워" 회피 성향 고백

배우 윤은혜가 여러 사람과 함께 있는 자리에서 어려움을 겪는 성향임을 밝혔다.
지난 29일 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'에는 'Ep 12. 회피하지 말고, 해피합시다! | 결정도, 갈등도, 관계도 자꾸 피하고 싶은 나, 회피형인가요? | 윤은혜의 잠 못드는 밤에'라는 제목의 영상이 공개됐다.
공개된 영상에서 윤은혜는 하기 싫은 마음이 들 때마다 피하려 하는 습관이 고민이라는 구독자 사연에 공감하며 자신의 성향을 털어놨다.
윤은혜는 "저 회피 많이 있는 것 같다, 나랑 조금 비슷한데"라며 "저는 저의 성향상 사람이 많은 것을 어려워한다, 그리고 모르는 사람 앞에서 무언가를 하는 걸 되게 힘들어하고 아직도 그걸 좀 해결하기가 어려울 정도"라고 밝혔다.
이어 "그러다 보니 저도 몸이 안 좋다는 핑계로 이것도 회피라면 회피했다"고 말했다. 그러면서 "회피하는 거에 대해서는 저부터 일단 노력을 해보겠다"라며 멋쩍은 웃음을 보이기도 했다.
한편 윤은혜는 지난 1999년 그룹 베이비복스로 활동을 시작했다. 그룹 해체 후 배우로 전향해 MBC 드라마 '궁', '커피프린스 1호점' 등으로 인기를 얻었다.
<뉴스1>
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