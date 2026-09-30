국정원 "우크라가 '北포로 송환 비공개' 선제요청…정상간 협의 없어"

국가정보원은 30일 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련, "(양국간) 협의 초기부터 우크라이나 측은 향후 포로교환 협상에 미칠 영향 등의 사유로 대외보안을 철저히 해줄 것을 선제적으로 요청했다"고 밝혔다.



국정원은 이날 비공개로 진행된 국회 정보위 전체회의에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원이 사후 브리핑에서 전했다.

국회 정보위 여야 간사인 윤건영 더불어민주당(오른쪽), 유영하 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 정보위원회 전체회의를 마친 후 브리핑하고 있다.

국정원은 "2025년 1월 9일 북한군 포로 2명이 생포된 이후 우리 정부는 우크라이나 측과 협의를 진행했다"면서 "국정원은 외교부와 협력해 송환 업무를 수행했으며, 한국과 우크라이나 양측은 시작 단계부터 '본건을 대외 비공개로 진행한다'는 공감대 속에 관련 논의를 진행했다"고 유 의원은 설명했다.

이어 "이와 관련해 양국 정상간 비공개 합의나 협의는 없었다. 다만 외교당국자와 대사관 측에서 서로 소통하는 과정에 있어서 비공개 합의가 있었다"면서 "우크라이나 측은 러시아와 우크라이나의 포로 교환에 미칠 영향과 제3국 포로 교환에 부정적 영향을 우려해 우리 측에 먼저 선제적으로 비공개 요청을 했다"고 부연했다고 유 의원은 전했다.



국정원은 "우리 정부도 우크라이나의 입장을 존중하는 한편 인도적인 원칙하에서 당사자와 북한에 있는 가족들의 신변 안전 등을 고려해 각별한 보안 유지 원칙을 지속 견지해왔다"면서 "비공개 합의에도 우크라이나 대통령은 북한군 포로의 한국행을 일방적 공개했으며, 우크라이나 대통령실 관계자도 비공개 합의한 적이 없다고 부인했다"고 말했다고 유 의원은 부연했다.



국정원은 "이에 우리 정부는 9월 27일 우크라이나 정부에 강한 유감을 표명하고 공식적 해명과 사과를 요구한 바 있다"면서도 "현재까지 우크라이나 측은 공식적이든 비공식적이든 우리 정부에 유감 표명이나 사과 표명을 한 적이 없다"고 보고한 것으로 전해졌다.



이종석 국정원장은 "우크라이나 포로 송환과 관련해 우크라이나에서 우리에게 송환 조건을 내건 것도 없고, 우리 정부도 우크라이나 쪽에 어떤 지원도 없었다"고 말했다고 유 의원은 밝혔다.



국정원은 "(우크라이나의 볼로디미르) 젤렌스키 대통령이 일방적으로 포로 송환을 공개한 이유는 아마 '우크라이나 측에서 포로 송환을 하면 한국 측에서 우크라이나 정부에 무기 등 여러 지원을 해줄 여론이 일어나지 않을까' 하는 기대에서 하지 않았느냐는 것이 정보당국의 분석"이라고 보고했다고 한다.



한편 국정원은 "러시아 측도 포로 송환과 관련해 특이 동향이 없다"고 보고했다고 유 의원은 덧붙였다.



북한군 포로 2명의 건강 상태와 관련해 국정원은 "큰 문제는 없다"고 보고했다고 윤 의원은 밝혔다.



국정원은 "대한민국에 들어오는 데 자유 의사를 몇 번에 걸쳐 확인했다"면서 이들이 입국한 날짜는 "9월 중순"이라고 보고했다고 윤 의원은 전했다.

<연합>

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